El Deportivo Abanca, en el regreso de Miguel Llorente al banquillo de Abegondo, recibe el sábado a las 12.00 horas al Pradejón en la ciudad deportiva blanquiazul con la doble presión de no descolgarse de la lucha por el ascenso y de no caer a la zona de play off por la permanencia.

Uno de sus rivales el Levante Las Palmas juega también el mismo día como local, aunque por la tarde, ante el Zaragoza CFF. El resto de conjuntos que están en lucha disputan sus partidos el domingo. El Espanyol y el Osasuna visitan al Barcelona B y al Racing Féminas, respectivamente, mientras DUX Logroño y SE AEM se enfrentan en un duelo directo. Hay siete equipos en siete puntos a falta de siete partidos por disputar de esta competición.