El Deportivo negocia la rescisión contractual de Juan Carlos Menudo por motivos disciplinarios. El club quiere llegar a un acuerdo con el futbolista para pactar una salida inmediata y que no esté más tiempo a las órdenes de Borja Jiménez. El andaluz no está apartado del equipo pese a que este miércoles tampoco se ejercitó junto a sus compañeros. Le queda un año más de contrato, pero el Dépor pretende que el vínculo entre ambos finalice ya. De momento, el club no le ha abierto un expediente disciplinario, aunque es una opción que no está descartada.

Menudo, primer fichaje blanquiazul para esta temporada, estaba llamado a ser uno de los futbolistas con mayor protagonismo, avalado por su enorme experiencia en la tercera categoría nacional, con más de 300 partidos a sus espaldas en Segunda B con Sevilla Atlético, Cartagena, UD Logroñés, Ponferradina, Melilla, Cultural Leonesa y Numancia. Las expectativas eran grandes, y más aún tras su golazo de la jornada inaugural contra el Celta B, pero nunca se asentó en el equipo y solo participó en doce encuentros, tres de ellos como titular, contando el de Copa contra el UCAM Murcia. En total, 304 minutos, los últimos en el choque de la jornada 24 contra el Calahorra, disputado en Riazor (2-1) el pasado 20 de febrero. Más de dos meses sin jugar, incluso quedándose fuera de las últimas convocatorias por problemas físicos. El club ya le abrió la puerta de salida en el mercado invernal, pero el veterano jugador, de 30 años, optó por seguir en el Deportivo y desde que empezó 2022 solo tuvo minutos contra el Real Unión (23), SD Logroñés (10), Racing de Santander (4) y Calahorra (46). Menudo cierra filas tras una salida casi imposible Ahora, con la temporada ya en su recta final, el club entiende que lo mejor es negociar una rescisión contractual para cerrar de inmediato la aciaga etapa del sevillano en la disciplina blanquiazul.