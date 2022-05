El Dépor, sin los dos puntos de Lezama

Nuevo revés judicial para el Deportivo, esta vez del Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol, que desestima el recurso presentado por el club después de que el Juez Único de Competición fallara en primera instancia en contra de los intereses del equipo coruñés en su reclamación por la posible alineación indebida del Bilbao Athletic en la visita del Dépor a Lezama del pasado 10 de abril. En ese encuentro participaron Juan Artola y Youssouf Diarra, que no podían concursar al estar sancionados por acumulación de amarillas. El Athletic defiende que cumplieron el castigo en la anterior jornada, la no disputada contra el Extremadura. El Deportivo reclamó y, como ya hiciera Competición el pasado 27 de abril, Apelación vuelve a apoyar la tesis vasca al considerar que el Extremadura-Athletic B “tuvo lugar a todos los efectos”, también los disciplinarios, así que sirvió para cumplir las sanciones y, por lo tanto, “no se produjo la alineación indebida que denuncia el Deportivo”. “La declaración del oponente como vencedor del partido supondrá que el partido se ha disputado a todos los efectos”, argumenta Apelación en su dictamen.

Esto significa que el Deportivo se queda sin los dos puntos extra que contaba con sumar en los despachos y se mantiene tres por encima del Racing de Ferrol, el único rival que puede arrebatarle la segunda plaza, a falta de las tres jornadas finales en el grupo 1 de Primera RFEF. El club coruñés anunció que recurrirá ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la resolución de Apelación “al no compartir los argumentos de este órgano, que ha resuelto ahora de forma contraria un caso idéntico al UE Sant Andreu-CF Pobla Mafumet, en el que sí consideró la existencia de alineación indebida, así como por apartarse de otros precedentes también alegados por el club”.

Se refiere el Dépor en especial al litigio de la temporada 2019-20 en el grupo 5 de Tercera División, cuando Apelación sí estimó el recurso presentado por el Pobla Mafumet contra el Sant Andreu, al que le dio el partido por perdido por alinear a Josu Rodríguez en un caso calcado al de Lezama.

El Sant Andreu acabó recurriendo ante el TAD, como ahora el Deportivo, pero tampoco le dio la razón y le dieron el partido por perdido. Su director de comunicación, Roger Graells, encaja con sorpresa el hecho de que ahora Apelación se pronuncie justo a la inversa. “Es sorprendente y extraño que habiendo una jurisprudencia de hace solo dos años, en este caso se resuelva de manera contraria”, afirma. “El problema es que no hay una claridad en el reglamento sobre este tipo de situaciones. Se debería recoger por escrito claramente qué sucede en estos casos. No puede ser que exista esa inseguridad jurídica de los clubes”, lamenta el portavoz. Antes de alinear a Josu Rodríguez el Sant Andreu hizo una consulta que, finalmente, no le sirvió de nada. “Nosotros teníamos una autorización por escrito de la Federación Catalana. Le preguntamos y nos contestó que ese partido [contra el Reus, excluido de la competición] computaba para cumplir la sanción”.

No le valió de nada y le dieron por perdido el encuentro. En cambio, ahora Apelación se pronuncia de manera contraria en un caso calcado. En aquel litigio del Sant Andreu el TAD tardó más de dos meses en pronunciarse. Ahora, en caso de que le diera la razón al Dépor, el fallo tendría que ser exprés para no afectar al desenlace de la competición, con solo tres jornada para el final del campeonato regular y con el play off ya a la vuelta de la esquina.