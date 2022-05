David Mella, candidato a ser titular tras su gol a Serbia, jugará a las 19.00 horas con España los cuartos de final del Europeo Sub 17. El deportivista es un fijo en los planes de Julen Guerrero, aunque en los últimos meses ya no es habitual entre los once elegidos de inicio. Su gran actuación y su tanto decisivo le dan opciones de volver a ser importante en los planes del vasco. El rival de los españoles será Portugal con gran historial en la categoría y que cuenta con un equipo como el Benfica que acaba de ganar la Youth League.