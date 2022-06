A Borja Jiménez se le cortaba la voz cuando salió a dar explicaciones en la rueda de prensa posterior al partido del Dépor. “Solo puedo pedir un millón de disculpas a la afición, a toda la gente del club, a todo el mundo. Cuando no consigues el objetivo y de la manera en la que se ha producido, es jodido”, arrancó, en medio del silencio absoluto. “Sobre todo estoy mal por la gente. Cuando estás aquí, dentro del club, te das cuenta de lo grande que es y te duelen las cosas. Hablar hoy de fútbol tiene poco sentido. No hay justificación. Solo puedo decir que lo siento”, continuó.

El entrenador del Deportivo reconoció que era el peor día de su carrera deportiva. “Porque el objetivo era muy claro y lo hemos tenido ahí, ha estado muy cerca”, respondió. “Es una sensación de desazón, de defraudar porque no hemos conseguido el objetivo. Cómo estaba la ciudad, todo el mundo... y el club lo merecía. Solo puedo pedir disculpas y entender a todo el mundo”, reiteró. “La derrota es muy dura. Hay que disculparse, estar con toda la gente que vino a darnos cariño, nuestras familias estarán igual de disgustadas que nosotros... son momentos muy duros”. añadió.

Por eso no quiso entrar a valorar si se siente con fuerzas para seguir en el banquillo del Deportivo la próxima temporada. “Fuerzas las tengo, pero no es el momento de hablar de eso. No tiene ningún sentido. Yo estoy feliz y quiero seguir. Pero yo no soy el importante aquí. Y si hubiésemos ascendido tampoco”, dijo. “El Deportivo es de toda su gente. Hoy estoy yo, antes estuvieron otros y después estarán otros. Quien se siente en esta rueda de prensa es lo de menos. Lo importante es todo lo demás, lo que hay detrás. Así que hoy no es el día”.

A pesar de que cree que los análisis futbolísticos hay que dejarlos para más adelante, con más calma y después de haber revisionado el partido, cree que su equipo se vino abajo en la segunda parte. “Empezamos bien, con una buena primera parte. Pero en la segunda nos hemos caído. Ha sido muy mala”, reconoció. “No podemos buscar ninguna justificación. Pero se nos han ido cayendo los jugadores de pelota, muchos nos solicitaron el cambio”, reveló.

Además, justificó el hecho de haber hecho los cambios justo antes de la falta que sacó el Albacete y que costó a los blanquiazules el primer gol: “El cambio lo hicimos porque los futbolistas no podían más. En todo el año los habíamos cambiado sin problema, pero Juergen y Quiles pero no podían más. Además no nos influía en la acción defensiva y ganábamos la marca sobre Djetei. Fuera como fuera, sin falta o no, los hubiese tenido que cambiar igual”.

Para el técnico, los dos equipos se repartieron cada mitad del partido. Para el Dépor la primera, para el Albacete la segunda, e igual en la prórroga, la primera parte fue blanquiazul y la segunda para los visitantes. “Nosotros fuimos superiores en la primera y ellos muy superiores en la segunda. No conseguimos enlazar nada por le hecho de perder a esos futbolistas con balón. Nos ganaron por completo, pero tampoco tengo la sensación de que nos hayan tirado mucho”, valoró, pero también felicitó al Albacete por su victoria y ascenso: “Nos han ganado porque fueron mejores, tuvieron más acierto en las áreas y lo merecen, hicieron un gol más que nosotros”.