Víctor Narro, “talento” para la banda

El Deportivo sigue dando señales a sus adversarios de que volverá a armar una plantilla competitiva para luchar por el ascenso a Segunda que la pasada temporada se esfumó en la final del play off. Primero fue la contratación del delantero Gorka Santamaría, que aterriza en Riazor tras firmar 15 goles con el Badajoz en el curso recién finalizado, y ayer el club anunció el fichaje del extremo Víctor Narro, que llega libre procedente del Valladolid Promesas y firma para las dos próximas campañas. El futbolista balear, de 23 años, viene de jugar 27 encuentros con el filial blanquivioleta en Primera RFEF, en los que anotó seis goles y dio ocho asistencias. Además, participó en cinco partidos del primer equipo, tres de ellos en Segunda y otros dos en Copa. Es zurdo —aunque suele jugar por la derecha—, rápido, habilidoso y con desborde. El actual seleccionador español sub 19, Santi Denia, lo tuvo en la sub 17 y considera a Víctor Narro un jugador de “mucho talento y calidad técnica”, capacitado para “jugar por fuera y por dentro”, aunque donde más ha destacado ha sido en la banda.

Víctor Narro pasó por las categorías inferiores del Mallorca, que en edad juvenil lo cedió al La Salle de División de Honor. En enero de 2017 el Villarreal pagó al Mallorca 40.000 euros por el atacante balear, que pasó una primera etapa en el Roda, uno de los equipos satélites del submarino. Luego con el filial amarillo jugó en Segunda B en la campaña 2020-21 antes de firmar por el Valladolid en agosto del año pasado. Ahora llega al Deportivo libre después de haberse enfrentado al equipo coruñés la pasada temporada en Riazor a las órdenes de Júlio Baptista. “Muy rápido y con gol” En la plantilla del filial pucelano coincidió con el excanterano deportivista Sergio Ortuño, que lo define como un jugador “atrevido, con desborde y que siempre intenta ir hacia adelante”. “Es un futbolista muy desequilibrante en Primera RFEF, de los mejores de la categoría. Es muy rápido, se asocia bien, tiene último pase y también tiene gol”, argumenta el centrocampista eldense, convencido de que Víctor Narro “lo va a hacer muy bien en el Deportivo”. “Viene en una buena dinámica y seguro que va a encajar muy bien, también por el sistema de juego del Dépor y porque es un equipo que quiere ser atrevido”. En el Valladolid Promesas el nuevo extremo blanquiazul partía desde la derecha, pero “metiéndose hacia dentro y haciendo muy buenas diagonales para disparar o parar meter buenos balones a los delanteros”, explica Sergio Ortuño. Gorka Santamaría, “goles y trabajo” para el nuevo Dépor Del Valladolid llegaron el pasado verano Víctor García, cedido, y Carlos Doncel, que firmó dos años, la misma duración del contrato de Víctor Narro. El balear podría no ser el último en cambiar Valladolid por A Coruña. En la agenda del Dépor están dos exblanquiazules ahora blanquivioletas: el lateral Raúl García Carnero y el propio Ortuño, que además comparte representante con Víctor Narro. “Sé que han hablado, pero no sé nada más”, explica el centrocampista con pasado en la cantera del Deportivo. Tiene contrato con el Valladolid, pero con plena libertad para salir cedido a un club de superior categoría. “Me haría ilusión volver”, reconoce el medio creativo, también del año 1999, como Víctor Narro. William se despide: “Una lástima no concluir el objetivo” William de Camargo, que la pasada temporada jugó en el Deportivo cedido por el Leganés, lanzó ayer un mensaje de despedida en las redes sociales, al que acto seguido respondieron varios de sus excompañeros. El brasileño considera “un sueño realizado” haber jugado en “un club histórico” como el Dépor, al tiempo que lamenta el fatal desenlace de la temporada: “Una lástima no haber podido concluir el objetivo. Seguro que pronto el Dépor estará donde debe estar”. “Eres el mejor, hermano”, le respondió Alberto Quiles. “La banda sin ti se me va a hacer muy difícil. Te voy a echar mucho de menos dentro del verde, pero más aún fuera”, le escribió Héctor Hernández. “Mucha suerte, te la mereces de verdad”, le deseó Ian Mackay, otro de los deportivistas que respondió al mensaje de despedida de William en las redes.