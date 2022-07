Borja Jiménez llega con “más fuerza”

Borja Jiménez (Ávila, 1985) encara su segunda temporada al frente del Deportivo para “afrontar el mayor reto” de su carrera profesional con el fin de transformar “las lágrimas” del curso pasado en “sonrisas”. El técnico castellano llega tras las vacaciones, y después de reflexionar, con “más fuerza”,convertido “en mejor persona” lo que lo redundará en que sea también “mejor entrenador”. Es el mismo, pero ya ha cambiado cosas.

- Reflexión. Jiménez prefiere pasar página a lo sucedido la pasada temporada cuando el Deportivo se quedó sin el ascenso a Segunda División en el partido definitivo, disputado contra el Albacete en Riazor. Al equipo coruñés le servía incluso el empate, pero los manchegos decidieron en la prórroga. “Me tocó vivir una situación difícil y dolorosa, porque cuando entrenas a un equipo te imbuyes de sentimiento, y en este caso más porque ese sentimiento te inunda. Nadie siente la derrota como la siente un entrenador porque existe una grado de culpabilidad muy grande, de hecho yo al principio (tras la derrota ante el Albacete) lo vi todo negro. Hasta ese momento todo lo que había buscado en el fútbol como entrenador lo había encontrado, por fortuna, con dos victorias en otras tantas finales, y nunca había sufrido una derrota como la de ese 11 de junio, menos como la que se produjo ese día. Eso me ha servido para reflexionar y para entender que en el deporte hay alguien que pierde; yo, hasta ese momento solo había ganado. Esa reflexión me ha hecho mejor persona y en consecuencia esto ayuda a ser mejor entrenador. Tras aquel partido recibí miles, sí miles, de mensajes de apoyo y de cariño de muchísima gente. Eso me ha proporcionado mucha fuerza y mi único objetivo en la vida es conseguir que aquellas lágrimas de aquel 11 de junio se conviertan en sonrisas al finalizar la temporada”.

- La continuidad. Seguir al frente del Deportivo por segunda temporada consecutiva es algo que valora Borja Jiménez. “Es muy ventajoso porque ya conoces el entorno, a los jugadores,… no partes de cero y sabes lo que hiciste bien y mal la pasada temporada y es una ventaja. Continúan, además, bastantes futbolistas importantes y eso también es muy positivo porque a ellos les ayuda a conocer cómo queremos que juegue el equipo; aunque en estos días han denotado un cambio en algunas cosas que debíamos de cambiar, desde rutinas diarias a cosas dentro del juego, incluso también en parte en la metodología. Al final, cuando das continuidad al proyecto, como ha sido este caso, es importante, saber hacer autocrítica, saber qué cosas han funcionado y sobre todo que el mensaje no se desgaste. Por eso hay que ir haciendo cosas diferentes que puedan aportar al grupo. Hemos trabajado durante este mes para saber qué cosas hemos hecho mal, qué cosas no llegaban al grupo, qué cosas sí… hemos hecho una reflexión muy grande de todo. Yo la he hecho a nivel personal también para saber dónde tenemos que incidir este año y esta en eso. Somos los mismos pero hemos cambiado cosas y eso es muy importante porque partimos con la ventaja de conocer lo que supone entrenar a un club tan grande como el Deportivo. Todo lo sucedido me ha permitido realizar esa reflexión interna y en consecuencia llegar con mucha más fuerza que el año pasado. Recuerdo que cuando llegué el verano pasado dije que estaba ante el mayor reto de mi carrera deportiva y un año después vuelvo a decir que este reto es muy apasionante, porque es intentarlo de segundas con un club muy grande. Por eso me siento un privilegiado de poder estar aquí”.

- La plantilla.La plantilla del primer equipo todavía no está cerrada, reconoció el técnico blanquiazul, que valoró la incorporación de los nuevos futbolistas, y señaló que faltan por llegar “cinco o seis” jugadores más que puede ser en cualquier demarcación menos en la portería. “Estamos abiertos a cualquier posibilidad que nos aporte algo diferente a lo que ya tenemos, excepto en la portería. Arriba sí necesitamos a alguien que acompañe a Gorka (Santamaría): en el medio, a alguien por fuera; y atrás ya veremos. Estamos muy contentos con los jugadores que han llegado y con el esfuerzo que está haciendo la secretaría técnica para mejorar los déficits que tenemos. Hay que tener paciencia para construir un buen equipo “, apuntó. “La idea es que lleguen cinco o seis jugadores más y poder contar con 21 o 22 futbolistas de campo, pero todo irá en función de lo que podamos encontrar en el mercado”, añadió.

- Estilo. Habla Borja Jiménez de una etapa de reflexión y también de cambios que permitan mejorar al equipo, algo que podría repercutir en el estilo de juego. “La idea general es no ser un Deportivo muy diferente al que se conoce, aunque ya sabemos dónde tenemos déficits y trataremos de corregirlo. De todas formas son los futbolistas, sus tendencias y sus características, los que te llevarán a jugar de una determinada manera. Lo que queremos es intentar mejorar cosas que en el pasado no hicimos bien”. Con todo, el técnico blanquiazul también incidió en la dificultad de este grupo y de la competición. “El grupo que nos ha correspondido va a ser mucho más difícil debido a los equipos a los que ahora nos enfrentaremos y debido al importante desembolso que están haciendo todos en esta categoría”.

- Héctor y Granero. Dos de los futbolistas que permanecen en la plantilla, Héctor Hernández y Borja Granero, todavía no han podido estrenarse en esta pretemporada. Están ejercitándose con “trabajo personalizado”, según indica el club en sus comunicados. “No existe ningún problema, más que el que tienen tanto Héctor como Granero. Héctor tiene problemas en la rodilla y está haciendo lo mismo que había hecho la pasada temporada. Se trata de que vayan poco a poco para reintegrarse cuanto antes al trabajo con el grupo. Lo mismo sucede con Borja (Granero), que finalizó la temporada pasada con problemas en el tendón de Aquiles y necesita un tratamiento y un trabajo específico. Esperamos que en breve puedan ir incorporándose al trabajo con el grupo”.

- Barcia. Además de Granero y de Héctor, en los últimos días también causó baja el defensa canterano Dani Barcia. “Son los problemas típicos de cada pretemporada. En su caso tiene una ampolla en el pie que le impide calzarse la bota, nada extraño, pero en breve estará ya con nosotros de nuevo”.

- Trilli. También está el apartado positivo entre los futbolistas que están de baja, en este caso es el regreso de Trilli para continuar en Abegondo el proceso de recuperación. El lateral fue operado en junio pasado en Barcelona de uno de sus tobillos. “Por fin después de muchos meses lo he vuelto a ver sonreír porque siente alivio. Atrás quedaron esos momentos duros, de dolor y ahora ha vuelto a sonreír después de mucho tiempo y yo me alegro muchísimo. Es un futbolista muy importante para nosotros y futuro del club y tenemos que mimarlo. Ahora hay que ir marcando las pautas que le diga su doctor y nuestros médicos. Van a ser sus sensaciones las que le van a permitir ir incorporándose poco a poco al grupo. Ahí tiene que ir él decidiendo cómo se encuentra en función de los ejercicios que vaya haciendo. Él está muy esperanzado”.

- La cantera. La presencia de tres fubolistas del filial, Yeremai, Barcia y Mella —ayer también se incorporaron Jairo y Martín Ochoa— con el primer equipo parece insuficiente, aunque para el técnico es ya un premio. “El premio para los canteranos es estar en la plantilla. El salto es llegar a la plantilla. Que jueguen o no depende de ellos. Es cuestión de su trabajo y su rendimiento diario. Los que lo han hecho bien han jugado y los que lo han hecho menos bien no han jugado. No por ser canterano se le va a tratar ni mejor ni peor. Lo más justo es que les tratemos igual a todos. El esfuerzo que hacen es muy importante. Están realizando la pretemporada con nosotros y a partir de ahí se lo van a ganar cada día entrenando. El rol se lo van a poner ellos”, explicó sobre los más jóvenes.

- Miku. Asegura el entrenador blanquiazul que necesita en la delantera a “alguien que acompañe” a Gorka Santamaría; incluso se especuló que podría ser Miku, el goleador deportivista en las dos últimas temporadas, pero Borja lo descartó. “Este es un tema zanjado. El club ya le trasladó lo que pensábamos y es más un tema personal de él y del club en cuanto al acuerdo al que llegaron. Le tengo mucho cariño, él lo sabe y nos ha dado mucho, pero en principio ese tema está zanjado y comunicado entre ambas partes. A día de hoy buscamos situaciones diferentes”, explicó el entrenador deportivista sobre el atacante venezolano.