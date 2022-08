El Dépor sube un peldaño en la exigencia

La tercera semana de pretemporada del Deportivo, que arranca hoy con el cambio de mes, supondrá un aumento en la exigencia de los entrenamientos y también en la dificultad de los rivales de los partidos amistosos, que serán dos, miércoles y sábado, en vez de uno solo como en las primeras dos semanas de trabajo veraniego. El cuerpo técnico, encabezado por Borja Jiménez, ha planificado seis intensos días que incluyen otras tantas sesiones en Abegondo —dobles hoy y el viernes— y dos choques de preparación contra adversarios mucho más exigentes que el Atlético Arteixo y el Racing Villalbés, a los que el Dépor goleó en sus primeros test de preparación, 0-3 en Ponte dos Brozos y luego 1-4 en A Magdalena el pasado fin de semana. Ambos eran rivales de Tercera RFEF, dos categorías por debajo de la del equipo coruñés, pero ahora se medirá a dos equipos de nivel. Primero, a un Segunda, la Ponferradina, el miércoles a las 18.30 horas de nuevo en Vilalba; y tres días después, el sábado en el campo viveirense de Cantarrana (19.00 horas), al Castilla, rival directo en el grupo 1 de Primera RFEF.

Esos dos encuentros servirán para calibrar de una manera más aproximada cuál es el nivel del Dépor a estas alturas de pretemporada, cuando todavía falta casi un mes para el estreno liguero en Primera RFEF, previsto para el último fin de semana de agosto. Hasta el momento Borja Jiménez ha repartido las cargas por igual entre todos sus futbolistas, cambiando a los once jugadores en el descanso tanto contra el Atlético Arteixo como ante el Racing Villalbés. Solo bajo palos —con menos minutos para el tercer portero, Pablo Brea, que para Edu Sousa e Ian Mackay— ha habido diferencias. En cuanto a los futbolistas de campo, todos han jugado lo mismo salvo el canterano Jairo, que tuvo diez minutos extra en Ponte dos Brozos al tener que regresar al césped para sustituir a Roberto Olabe, tocado en un aductor.

El técnico blanquiazul ha dado mucho protagonismo a los jóvenes de las categorías inferiores, hasta el punto de que el pasado sábado en A Magdalena solo había dos jugadores con ficha del primer equipo garantizada en la formación titular: el portero Edu Sousa y el lateral izquierdo Alberto Retuerta, recién incorporado procedente del Castilla y que tuvo la mala suerte de cometer un penalti nada más comenzar el encuentro, transformado por Pablo Rey para adelantar al Racing Villalbés. El Dépor, plagado de fabrilistas, no fue capaz de remontar hasta después del descanso ya con un equipo mucho más reconocible tras los once cambios de golpe.

El miércoles el conjunto blanquiazul volverá a visitar el estadio de A Magdalena para enfrentarse a un rival de superior categoría, la Ponferradina, antes de cerrar esta exigente semana de trabajo el sábado en Viveiro contra el Castilla de Raúl González, con el exblanquiazul Noel López a sus órdenes. El delantero de Silleda, que declinó la oferta de renovación que le ofreció el Deportivo y optó por enrolarse en la cantera del Real Madrid, fue ayer titular con el filial blanco en el amistoso contra el Real Unión de Irún (1-1) disputado en tierras cántabras, en el estadio El Pilar de Guarnizo. El sábado Noel se enfrentará por primera vez al Deportivo, el club en el que completó su formación y en el que debutó la pasada campaña en Primera RFEF a las órdenes de Borja Jiménez.

Pendientes de Héctor, Granero, Olabe, Isi y Trilli

Borja Jiménez reúne hoy a a su plantilla tras el día de descanso pendiente de la evolución de los cinco futbolistas que se perdieron el amistoso del pasado sábado en Vilalba por problemas físicos: Héctor Hernández, Borja Granero, Roberto Olabe, Isi Gómez y el canterano Trilli, que se recupera de la operación de tobillo a la que fue sometido al término de la pasada temporada. Olabe pidió el cambio en la recta final del primer test de preparación contra el Atlético Arteixo debido a unas molestias en un aductor y desde entonces no se ha podido reincorpor plenamente al trabajo grupal. Tanto Héctor como Granero no tienen garantizada su continuidad en la plantilla del Dépor para la nueva campaña.

El Dépor Abanca debuta el sábado en Gaia

El club comunicó ayer el cambio de escenario del primer amistoso del Dépor Abanca, contra el Valadares Gaia, previsto para el sábado 6 a las 18.00 horas. Finalmente no se disputará en el Complexo Desportivo Valadares sino en el estadio da Lavandeira. Eibar, Viajes InterRias, Oviedo y Athletic Club B son los siguientes rivales veraniegos del equipo blanquiazul, que también participará en el Teresa Herrera.