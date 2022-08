‘Caso DUX’, desenlace inminente

El plazo para que el DUX Internacional de Madrid recurriera la decisión adoptada el pasado viernes por la Federación para “desinscribirlo” de manera provisional de la Primera RFEF finalizó anoche y lo que se avecina ahora es una decisión que tendrá difícil encaje reglamentario después de todo lo sucedido durante el fin de semana.

A pesar de los esfuerzos del Deportivo para aplazar la jornada al completo, la competición arrancó con una plaza en el Grupo 1 que no se sabe si la ocupará el DUX, otro club o bien quedará vacante y la temporada se disputará con 19 equipos. Corresponde a la Federación decidirlo después de que el viernes el Juez Único de Competiciones No Profesionales adoptara la decisión de suspender provisionalmente la inscripción del DUX.

La RFEF trató de evitar así que el conjunto madrileño sumara dos incomparecencias y la competición quedara coja tras constatar que no se iba a presentar en Riazor para la jornada inaugural debido a los graves problemas económicos que atraviesa.

El DUX ya no había disputado la fase autonómica de la Copa RFEF, no inscribió jugadores y ni siquiera inició la pretemporada. Todo eso sumado permitió a la Federación justificar la “desinscripción” provisional de los madrileños conforme al Reglamento General del organismo.

El club tenía de plazo hasta ayer para presentar alegaciones y defiende que tiene de plazo al menos hasta la medianoche del jueves, cuando finaliza oficialmente el mercado de fichajes veraniego, para inscribir jugadores y participar en la competición. La decisión definitiva de la Federación, sin embargo, podría llegar antes para despejar las incógnitas existentes actualmente en el campeonato.

La expulsión definitiva del DUX y su sustitución por otro equipo de acuerdo a méritos deportivos es una de las posibilidades, pero tendría un complicado encaje reglamentario por parte de la RFEF después de que el organizador de la competición decidiera arrancar el torneo el pasado fin de semana sin un equipo. Inscribir un club con la temporada ya iniciada no está contemplado en los reglamentos y abriría la puerta a futuras reclamaciones de los madrileños.

Contra la decisión que adopte esta semana el Juez Único de Competiciones No Profesionales ya no podrían hacer demasiado, porque reclamar en segunda instancia no suspendería la resolución original. Al DUX le quedaría la vía de la justicia ordinaria, pero de nuevo con pocas posibilidades de paralizar la competición. A todo eso se suma el conflicto que mantienen desde hace meses la RFEF y el club madrileño en los tribunales.

La Federación se encuentra así salpicada por un nuevo embrollo en la que debería ser su competición estrella, que no termina de arrancar. A la espera de lo que suceda finalmente, algunos clubes ya se han postulado como aspirantes para ocupar la vacante del DUX en el caso de que sea expulsado definitivamente. Talavera y Atlético Sanluqueño se presentan como los legítimos aspirantes a la plaza, pero los manchegos parecen partir con ventaja en el caso de que la RFEF decida buscar sustituto a los madrileños de cara a la segunda jornada.