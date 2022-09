Fue el héroe del partido, pues a su juego y a su fútbol le puso la guinda de los dos goles, tantos que sirvieron para que el Deportivo remontase y sumase sus tres primeros puntos. Es el hombre del verano es Mario Soriano.

“Estoy muy contento por este triunfo, por estos tres puntos y por la remontada; también por la gente, que estuvo espectacular”, aseguró el bigoleador deportivista al finalizar el encuentro.

“Parece que he empezado bien, igual que acabé la pasada temporada y esto es muy importante para mí porque me permite adquirir más confianza”, aseguró el centrocampista madrileño, que explicó como fue la acción del segundo gol: “Recibí el balón y tuve mucha calma, recorté y cuando me vi frente al portero mantuve la cabeza fría y la pude tirar hacia un lado”.

Así de sencillo lo explicó y así de sencillo lo hizo sobre el verde de Riazor. Como fácil también fue su decisión de quedarse aquí. “En un solo año hubo un sentimiento que caló muy profundo en mí y fue cuando decidí que quería quedarme, que quería colaborar para alcanzar el objetivo y dar el primer paso que es llegar a Segunda División”, apunta. Y después...

Puso todo de su parte para seguir como deportivista y puso de su parte lo que necesita el equipo y lo que levanta a una afición. “Estoy muy contento por el triunfo, pero también muy contento de hacer feliz a nuestros aficionados, que a partir del gol del empate nos levantaron y logramos el triunfo. Ya estamos todos ilusionados otra vez”.