¿Un nuevo Deportivo o el de antes?

El Deportivo inició el sábado su tercer asalto al fútbol profesional con una victoria ante la Balompédica Linense que avanzó parte de lo que se puede esperar del nuevo proyecto blanquiazul, para lo bueno y para lo malo. Con las precauciones obligatorias de cada comienzo de temporada, el equipo de Borja Jiménez mostró una línea continuista con respecto al curso pasado en un compromiso que también confirmó que el nivel se ha incrementado. Tres técnicos, Luis Rodríguez Vaz, exentrenador deportivista y del Fabril; Javier Bardanca, preparador del Silva; y Tito Ramallo, extécnico del filial deportivista, analizan la puesta en escena blanquiazul.

Salto de nivel. “En la primera parte empezamos a intuir que habrá equipos con más empaque competitivo que el año pasado. El Linense lo demostró, pero poco a poco el Dépor se repuso de un primer tiempo en el que se vio superado y mostró más continuidad en el juego. A ver si evoluciona hacia ese segundo tiempo. Hasta que pasen tres o cuatro jornadas no vas a poder calibrar dónde estás con relación a los rivales”, argumenta Tito Ramallo sobre el primer partido de los deportivistas.

Continuidad en la propuesta. “Es un equipo continuista, aunque quizás con mayor movilidad arriba. El año pasado era un poco más estático. Los laterales tienen bastante más llegada y me parece que se va a insistir más por esas zonas, que no va a haber tanta dependencia de los puntas”, resume Javier Bardanca sobre la filosofía del equipo. Eso se traduce también en una alineación titular que el sábado contra la Balona contaba con ocho jugadores del curso pasado. “También es clara la continuidad que marca el entrenador con respecto al año pasado porque repites ocho jugadores en el once. Das a entender una línea de continuidad de momento”, subraya Ramallo. “En líneas generales es un equipo parecido al de la temporada pasada. En el primer tiempo tardó mucho en hacerse con el partido, pero después fue el dominador absoluto”, coincide Rodríguez Vaz.

La identidad y el peligro de las transiciones. El Deportivo se sigue moviendo en esa filosofía de juego posicional que le permite dominar los partidos a su gusto, especialmente cuando logra concentrar jugadores cerca del área rival. Los desajustes, sin embargo, los paga con transiciones en las que sigue sin estar para nada cómodo. “El planteamiento de Borja como entrenador es de equipo posicional, tanto en ataque como en defensa. A veces en el Deportivo se aprecia una falta de ritmo, pero lo que hay que preguntarse es si es provocado o innato. ¿Está más cómodo de esa manera o no sabe hacerlo de otra? Hay un cierto grado de querer jugar de manera posicional y evitar las transiciones”, reflexiona Tito Ramallo. “Sigue teniendo el mismo problema del año pasado: el centro del campo no es dominador. El rival no tuvo que hacer demasiado para marcar su gol”, lamenta Luis Rodríguez Vaz. “Cuando el Deportivo es capaz de posicionar en campo rival a muchos futbolistas es cuando se vuelve peligroso. Es más débil y menos productivo cuando tiene que afrontar el ida y vuelta. Ahí no se siente tan cómodo. No dudo de que todo eso el Deportivo lo analizó y en el mercado trató de conservar sus puntos fuertes e incorporar elementos que te hagan mejorar”, añade Ramallo.

El factor Mario Soriano. La figura del centrocampista emergió como decisiva el sábado contra el Linense. Soriano aporta ese punto diferencial con respecto a los rivales. “Si hay que destacar un nombre propio es Soriano, porque rompió un poco la dinámica con sus apariciones. También hay que reconocer que el segundo gol es un regalo, pero hay que saber aprovecharlo. El Deportivo tiene dentro de su plantilla tres o cuatro jugadores que marcan una diferencia en la categoría. Ahí pueden entrar Soriano y Quiles, y veremos de los fichajes que han traído”, sostiene Tito Ramallo. “Por su situación en el campo siempre ataca de cara a la portería y con gente de apoyo. Su verticalidad ayuda mucho al equipo y ahora destaca en una faceta como goleador en la que antes no. En acciones de segundas jugadas y apareciendo desde tres cuartos del campo es quizá donde lo quiere el entrenador. Si ahora tiene esa facilidad anotadora, mejor para todos”, expone Bardanca sobre la influencia de Mario Soriano.

La profundidad de los laterales. Raúl Carnero y Antoñito fueron el sábado dos recursos ofensivos más para doblegar a la Balona. “Lo que observé es que los laterales son muy ofensivos y eso hay que tratar de aprovecharlo en las zonas finales. Hay que tratar de mecanizarlo porque las bandas estuvieron muy bien”, subraya Rodríguez Vaz. “Lo que más me gustó fueron esas incorporaciones de los laterales y que acumula más gente en zonas de área y de remate que el año pasado. Creo que eso va a ayudar muchísimo más al Dépor”, coincide Javier Bardanca sobre el papel que buscó darle Borja Jiménez a los laterales en ese primer partido de la temporada disputado en Riazor.