El Dépor Abanca se estrena este domingo a las 12.00 horas en Abegondo ante el Rayo Vallecano y se ha enterado, a unas horas del inicio de la competición, que no ascenderán tres equipos, sino dos a la Liga Iberdrola. Su técnica Irene Ferreras, cree que “hay que darle seriedad al fútbol femenino”, aunque lo que ha ocurrido no es “nada” que le “sorprenda”, dada la trayectoria de la RFEF en los últimos años. “No es algo favorable (el cambio), pero tampoco nos ha alterado. Con el play off había más probabilidades”, apunta.