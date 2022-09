También entraron en la lista tanto Max Svensson como Pablo Martínez, fichados por el Deportivo el pasado día 1 de septiembre, horas antes del cierre del mercado invernal, y que presenciaron desde la grada el triunfo en Riazor contra la Balona (2-1). De esta forma, ambos se estrenan en una convocatoria con el Dépor. En cambio, se quedan en A Coruña el tercer portero, Pablo Brea, y el central Borja Granero, con molestias en un aductor. El valenciano está “pendiente de evaluación médica en los próximos días”, según comunicó el club.

Más allá de la duda de Víctor Narro, no se esperan grandes cambios en la alineación con respecto a la del debut oficial de la temporada. En principio, los otros diez serán los mismos, con Antoñito, Lapeña, Jaime y Raúl por delante de Mackay, más Álex y Villares en el centro del campo, con Quiles partiendo desde la banda derecha, Soriano de enganche y Gorka Santamaría como principal referencia ofensiva. Si el técnico considera que Narro está para jugar, repetiría en la banda izquierda del ataque. En caso contrario, el abulense citó públicamente a Rubén Díez, Ibai Gómez y Kuki Zalazar como posibles recambios, aunque también dispone de la opción del canterano Yeremay Hernández, que esta temporada estrena ficha del primer equipo.

Último ensayo en Zamora

La expedición blanquiazul parte a primera hora del sábado en autobús y tiene prevista una parada en Zamora para completar un último ensayo desde las 12.15 horas en el Ruta de la Plata, donde Borja Jiménez ultimará la preparación del choque del domingo en el estadio Romano José Fouto. Al igual que el equipo coruñés, el Mérida solo ha disputado un encuentro hasta ahora, ya que también tiene pendiente de jugar su duelo ante el Talavera. En la jornada inaugural, hace dos semanas, los de Juanma Barrero perdieron en su visita al campo del Linares (2-0).

Pablo Martínez viaja pero aún no se ve listo para debutar

Pablo Martínez, el último de los doce refuerzos contratados por el Deportivo para esta temporada, solo lleva entrenando esta semana con el grupo. Se estrena en una convocatoria, ya que figura entre los 22 jugadores que viajan a Mérida, aunque considera que todavía no está para competir. “Para debutar de momento creo que es muy temprano porque me falta ritmo. Dentro de una o dos semanas sería perfecto”, explicó durante su presentación como nuevo futbolista blanquiazul. Asegura que la bienvenida al Dépor ha sido “increíble” y que lo recibieron “como si llevara aquí dos o tres años”. “Me siento ya en casa”, dijo el central, con muchas ganas de ayudar al equipo a conseguir el ascenso. “El objetivo es muy claro, es subir, y vamos a hacer todo para que se realice”, prometió Martínez, que quiere celebrar con el Dépor el octavo ascenso de su carrera. Cuando lo llamó Carlos Rosende dijo “sí inmediatamente” porque le atraía la idea de jugar en el Deportivo. “Tengo 33, me quedan pocos años de fútbol y quiero disfrutar un montón. Venir otra vez a España era un sueño y no pensaba que se iba a realizar. Solo siento placer”, añadió el veterano defensa francés, contento por la “afición de locura” con la que cuenta su nuevo equipo.