Si hace un año fue el Racing de Santander, ahora es el Córdoba es el equipo con el que que se topa constantemente el Deportivo, aunque no lo desee. Todo nació de un par de roces en el mercado de fichajes de verano en los que el equipo coruñés salió victorioso al traerse a A Coruña a Isi Gómez y Gorka Santamaría y, desde entonces, llega de manera cíclica algún dardo desde la ciudad andaluza. En su momento fue el presidente González Calvo el que acusó a los de Riazor de copiarles los fichajes y deslizó que estaban derrochando dinero, ahora es el director deportivo, Juanito, ex del Betis y ex internacional español, el que critica la planificación deportiva blanquiazul. "El Dépor tiene muy buenos jugadores, pero en mi opinión tiene muchos jugadores repetidos. Repetidos quiere decir que muchos son mediapuntas. Ahora está jugando hasta con falso nueve muchos partidos, Quiles en una banda, Mario Soriano, tienen a Rubén Díez, a Kuki Zalazar. Como delantero centro nato, solo tienen a Gorka Santamaría y está jugando poco. En ese sentido, también tienen muchos ocho que pueden ser diez, como Isi Gómez. Y en otros puestos tiene la plantilla con gran nivel y compensada. Tiene dos jugadores por puesto tanto en centrales como el laterales y extremos bastante fuertes", razonó en Cope Córdoba antes de volver a sacar a relucir el aspecto monetario. "Tiene jugadores muy importantes, de gran prestigio, con salarios muy altos", asegura.

A Juanito no le encandila el Deportivo que ha visto en este inicio de liga, aunque tampoco lo descarta de la lucha por el primer puesto. "Va a estar arriba, va a luchar por campeonar, pero ahora mismo le está costando jugar. Estuve en Mérida para verlo en directo y prácticamente solo tuvo uno o dos ocasiones y el Mérida tampoco hizo mucho más. Sí que es un equipo que tiene empaque, que es difícil hacerle ocasiones porque es duro y rocoso", concluye. El máximo responsable de los fichajes andaluces sí que elogió, en cambio, al Racing de Ferrol por su apuesta por la continuidad y por su segunda vuelta de la temporada pasada. "Juega bastante bien, domina muchos registros. Se parece a nosotros en el modelo de trabajo. Es uno de los rivales a tener en cuenta", apunta del equipo con el que comparte liderato. Desde A Coruña no se ha entrado, en ningún momento, en este intercambio de declaraciones y, de hecho, cuando se le preguntó al cierre del mercado al secretario técnico Carlos Rosende, se limitó a elogiar a la afición del Córdoba. No es el único rival que ha disparo al Dépor, ya que el responsable de fichajes del Fuenlabrada, Miguel Melgar, uno de los actores, del famoso caso Fuenlabrada de 2020, acusó a los coruñeses de haber hecho "explotar" el mercado de fichajes de Primera Federación realizando "ofertas de Segunda División".