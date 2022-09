El deportivista Ibai Gómez, titular por primera vez con el equipo coruñés el pasado fin de semana contra el Pontevedra, está “contento con la progresión” pero reconoce que su margen de mejora es amplio. “Sé que tengo y puedo dar muchísimo más todavía pero las sensaciones son buenas. Estoy trabajando cada día para intentar buscar mi mejor versión pero después de tanto tiempo de inactividad estoy contento en ese sentido a nivel de progresión. Con los resultados, no lo puedo estar, sobre todo cuando vienes de un empate en casa”, explicó.

El vasco está convencido de que va a “aportar mucho al equipo”: “Yo nunca he sido un jugador rápido. No voy a destacar por regatear a seis. No soy ese tipo de jugador. Tengo muchos aspectos a mejorar, tengo margen de mejora a nivel de rendimiento y eso se coge con minutos. Estoy tranquilo, sé que van a llegar goles y asistencias, y eso va a ayudar al colectivo. Estoy con la sensación de que voy a aportar mucho al equipo”.

De cara al duelo de esta tarde contra el Celta B en Balaídos, Ibai Gómez reconoce que será “un partido obviamente especial por todo, por las circunstancias en las que se da”. “Tanto el club como cada uno de nosotros lo que buscamos es cuanto antes que sea el verdadero derbi, que para ambas aficiones sería bonito”, señaló en referencia a su deseo de reencontrarse con el primer equipo del Celta en una categoría superior en vez de tener que enfrentarse a su filial. “Se nota que por el otro lado no tienen nada que perder. Si le ganas es lo que debes hacer y si te ganan no quiero ni imaginarlo. Nos tenemos que exigir cada fin de semana y este es más especial por lo que conlleva. Tenemos que ir a Balaídos para sacar los tres puntos sí o sí, pero tratar de dar la alegría a la afición cada fin de semana, no solo en Balaídos”, concluyó Ibai Gómez.