Datos de récord para el deportivismo

El Deportivo vive semanas de incertidumbre después de un inicio de temporada dubitativo. El equipo no acaba de convencer sobre el césped y la afición mostró el domingo pasado tras la derrota contra el San Fernando las primeras muestras claras de descontento. El deportivismo no ha dejado de lado al club en el peor momento de su historia reciente, pero al mismo tiempo es exigente. Tres temporadas seguidas en el tercer escalón del fútbol español ya son demasiadas, pero aún así el apoyo de los aficionados no solo no se ha resentido sino que incluso ha aumentado.

El Deportivo superó esta semana los 23.000 abonados (23.017 es la última cifra publicada por el club) y estableció un nuevo récord en la antigua Segunda División B. Nunca antes ningún otro equipo había alcanzado una cifra semejante en la categoría, pero es que además está por encima de muchas de las que ha registrado en los últimos 20 años cuando militaba en Primera y Segunda División. Los más de 23.000 socios actuales, todavía en crecimiento, representan el octavo mejor registro desde el 2005 y están muy por encima de la gran mayoría de equipos que este campaña integran la Primera RFEF. El Deportivo casi dobla al Córdoba, el segundo conjunto de la categoría por masa social (13.100 socios), y supera ampliamente a otros clubes importantes como el Castellón (12.350), el Murcia (10.000) o el Badajoz (6.000). Pocos equipos en el fútbol español, además, pueden rivalizar con las cifras del Deportivo. En Primera y Segunda División no hay muchos que se acerquen o superen los abonados del club blanquiazul. Real Madrid, Barcelona, Athletic, Valencia, Sevilla, Betis, entidades de ciudades de mayor tamaño, están lejos, pero el Dépor rivaliza y supera ampliamente a otros como Celta, Rayo Vallecano, Mallorca, Almería, Getafe, Cádiz o Girona. Algo parecido ocurre en Segunda División, donde solo los clubes históricos como Zaragoza, Oviedo, Sporting o Levante pueden acercarse a la cifra del Deportivo en una categoría por debajo y después de tres año ya lejos del fútbol profesional. El respaldo que ha logrado el club resulta todavía más llamativo si se compara con los datos correspondientes a las últimas dos décadas. Los 23.000 abonados actuales están por encima de la cifra de no pocas temporadas en las que el club se encontraba en Primera División. El deportivismo tiene cantera: un 40% de las nuevas altas son menores de 18 años Es mayor por ejemplo que todas las que se alcanzaron entre la campaña 2004-05 y la 2010-11, en la que el club desciende a Segunda División después de dos décadas ininterrumpidas en la máxima categoría. En ese periodo el equipo había iniciado la decandencia que desembocaría en el descenso y eso quedó reflejado en la cifra de socios. Si antes, cuando se disputaba la Liga de Campeones, estaba por encima de los 30.000, en esos años ya alcanzaba a duras penas los 20.000 y cerró la 2010-11 con casi 15.500. Remontó la campaña siguiente en Segunda División (21.602), pero todavía se mantenía por debajo de la cifra actual. El verdadero crecimiento llegaría con el ascenso en 2014 y las cuatro temporadas siguientes en Primera. El descenso en 2018 volvería a dejarse notar en el número de abonados y en los dos cursos siguientes se quedaría por encima de los 23.000. El club tiene ahora en la mano la posibilidad de superar la cifra de esas dos temporadas en Segunda División antes de que llegase el caso Fuenlabrada. El dato de las dos que hasta ahora ha militado en el tercer escalón del fútbol español ya las ha superado y continúa creciendo con respecto a la anterior. El Deportivo posee actualmente casi 3.000 socios más que los de la campaña pasada, marcada por el ascenso frustrado y en la que se produjo el regreso a la normalidad después de las restricciones por la pandemia. El tirón de los más jóvenes en las nuevas altas El Deportivo ha experimentado esta temporada un importante crecimiento en las nuevas altas de abonados impulsado por los más jóvenes. Aproximadamente un 40% de los casi 5.000 nuevos carnés despachados este curso corresponden a menores de 18 años. El tirón entre la juventud ya se dejó notar la campaña pasada y cristalizó durante el play off de ascenso, en el que buena parte del colorido en el estadio lo pusieron las generaciones más jóvenes. A pesar del chasco que supuso el ascenso frustrado contra el Albacete, la tendencia se ha mantenido esta temporada con el carné ADN Blanquiazul, reservado a los menores de 18 años y vinculado a un abonado mayor de edad. El club facilitó este crecimiento entre los jóvenes ampliando la edad de los que podían acceder a este abono y congelando los precios con respecto al curso pasado.