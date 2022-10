Gorka: “Suelo ser un jugador diésel, de menos a más; todos los años me ha pasado”

Acaba el entrenamiento del Deportivo en Abegondo y, mientras sus compañeros se dirigen hacia los vestuarios, Gorka Santamaría (Bilbao, 1995) aprovecha para quedarse un rato más sobre el césped y afinar su puntería con varias series de disparos a puerta. Trabajo extra voluntario para invocar al gol, justo lo que más necesita, él y el resto de delanteros blanquiazules. Ninguno ha anotado en las seis primeras jornadas pero solo “es cuestión de tiempo, de que entre el primero”.

¿Le gusta prolongar las sesiones con ese tipo de tareas?

Sí. Una vez que terminamos los entrenamientos, me gusta quedarme un poquito más a mejorar los tiros, los remates o acciones específicas que a lo mejor en las sesiones no se repiten tanto.

¿Automatizar ese tipo de gestos ayuda a coger confianza?

Sí. En los entrenamientos repites más acciones de remate o de tiro, y en los partidos muchas veces tienes una o dos, si las tienes, entonces para cuando lleguen esas ocasiones hay que estar preparados.

Tampoco ha tenido tantas oportunidades claras en los minutos que ha jugado, ¿es un problema más de generar que de finalizar?

Bueno, hemos tenido imprecisiones sobre todo en zona de tres cuartos. Creo que hemos tomado malas decisiones en el área contraria y estamos mejorando. Cada día en los entrenamientos estamos incidiendo en esa toma de decisiones y poco a poco yo creo que los de arriba empezaremos a ver puerta, en cuanto vayamos cogiendo esas sensaciones que queremos, de conocernos más, de crear automatismos entre los jugadores. Poco a poco irán llegando.

Fue titular en el debut contra la Balona, inmediatamente pasó al banquillo, regresó al once contra el San Fernando. ¿Le descolocó entrar y salir nada más empezar la temporada, cuando lo que uno más necesita es continuidad?

No me descolocó, porque al final para cada partido el míster usará un planteamiento u otro. A lo mejor consideró que necesitaba alguien que fuese más al espacio, o más dinámico, o más de tener balón que yo, y decidió sacarme del once, pero es cierto que cuantos más partidos seguidos juegues, más confianza cogerás. Pero todo llegará, todo irá cogiendo forma poco a poco y en eso estamos, trabajando duro para que llegue ese momento.

¿Cómo está sobrellevando mentalmente esta situación?

Yo estoy tranquilo, sé que mi momento llegará. No me meto excesiva presión. Es cierto que me encantaría iniciar todos los días, pero si no tengo esa suerte, tengo que estar muy concentrado y muy preparado para la que tenga, o los minutos que tenga, poder aprovecharlos de la mejor manera posible.

Los aficionados esperan mucho de usted.

Sí. Ojalá pudiera devolverles todo el apoyo que me han brindado desde que he llegado en forma de goles, pero ojalá vayan llegando como llegaron en pretemporada. Es cuestión de tiempo, de coger sensaciones, de coger confianza y de sumar minutos y partidos, que es lo que te hace ganar esa confianza.

El año pasado, con el Badajoz, también tardó en empezar a marcar, y luego acabó con 15 goles.

Sí. Normalmente suelo ser un jugador más diésel, que empiezo de menos a más. Todos los años me ha pasado. Es verdad que este año en pretemporada me he encontrado mucho mejor que otras veces. Creo que llego mejor que otros años. Tengo que ser fuerte mentalmente, que creo que lo soy, para llevarlo de la mejor manera posible y estar bien preparado para cuando tenga la oportunidad.

¿Qué le pasa al equipo al inicio de los partidos? ¿Por qué encaja tan pronto y va siempre a remolque?

Creo que son errores nuestros, diría que groseros, porque es raro que cometamos ese tipo de fallos. Creo que son errores colectivos e individuales que llegan muy temprano, nada más iniciar el partido, y eso te condiciona porque tienes que remontar y el equipo contrario se viene arriba. Si ya es difícil en esta categoría ganar un partido que empiezas en tablas, una vez que te pones por debajo tan pronto, es verdad que te mina un poco la moral. Estamos trabajando para que eso no vuelva a ocurrir, para perfeccionar conceptos y detalles en los que fallábamos, y estoy seguro de que en las próximas jornadas no va a ocurrir.

¿Necesitan un partido redondo, con resultado y buen juego?

Necesitamos ganar, es lo que queremos y es en lo que estamos centrados. Es cierto que jugar en el Dépor conlleva ganar bien y demostrar solvencia, que hasta ahora es lo que se nos pide y lo que no hemos podido dar. Los puntos que hemos sacado hasta el momento no son malos pero es verdad que tenemos que aspirar a más, a conseguir más y ser muchísimo más ambiciosos para lograr el objetivo. Creo que hay mimbres y hay equipo para hacerlo y si hasta ahora no hemos estado a nuestro mejor nivel y hemos sacado todos estos puntos, cuando consigamos dar un paso adelante y llegar a nuestro nivel, seguro que vienen esos puntos de los que hablamos.

¿El Rayo Majadahonda es una incógnita con nuevo técnico?

Sí, ahora no sabemos cómo se van a comportar, cómo van a moverse o cómo van a jugar porque parten de cero con el fichaje de Alfredo Santaelena. Vamos a fijarnos un poco en sus jugadores, qué perfiles son, y desde ahí empezar a trabajar.

¿Se apoyan unos a otros los delanteros ante esta sequía de goles?

Nos conocemos, sabemos que cada uno tenemos nuestras virtudes y que todos estamos aquí porque tenemos algo muy bueno y porque tenemos gol. Estamos tranquilos. Sabemos que llegarán, que es cuestión de tiempo, de que entre el primero. Apoyo tenemos de todos los compañeros y de todo el equipo.