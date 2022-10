Borja Jiménez, contra el “todo mal”

El Deportivo visitará mañana al Rayo Majadahonda (18.00 horas) con la tensión multiplicada después de encajar el domingo pasado contra el San Fernando la primera derrota de la temporada. Las aguas ya bajaban revueltas, demasiado según Borja Jiménez, pero la presión se ha disparado alrededor de un equipo que ya de por sí debe convivir cada fin de semana con la obligación de ganar y convencer. El técnico entiende la exigencia, pero al mismo tiempo considera que los análisis se han centrado demasiado en lo negativo. Las críticas, dijo, admiten todo un tono de “grises”. Percibe además Borja que todo ese ruido ha llegado de fuera del vestuario.

“Creo que se ha generado en el exterior un nivel de estrés sobre el equipo innecesario cuando no había perdido. Con 11 de 15 sólo se han dicho cosas malas y me parece injusto. Se pueden hacer las cosas mucho mejor, pero no se ha puesto en valor nada de lo que se iba consiguiendo y eso sí que me duele”, manifestó en su comparecencia de ayer.

Fuera cual fuera el resultado, lamentó el técnico, se acabó cayendo en el “todo mal” que ha rodeado al equipo en un comienzo de campeonato lejos de las expectativas. Borja Jiménez considera que ha faltado “paciencia”, pero es que esta temporada ya no contaba con el periodo de gracia que se le concedió hace un año con su aterrizaje en el club.

“Hay que darle valor a ganar o empatar, y eso no ha existido. Ha habido que luchar contra el todo está mal ganando cuando el equipo no había perdido desde pretemporada y al futbolista le ha dolido. Me ha parecido que ha habido muy poca paciencia”, reflexionó el entrenador deportivista.

Borja Jiménez apuntó siempre hacia el exterior, pero se mostró comprensivo con una afición que el domingo en la derrota contra el San Fernando dejó sus primeras muestras claras de descontento. Una parte del estadio pidió la marcha del técnico, el más señalado por el rendimiento del equipo. “Entiendo cómo se puede sentir el aficionado, empatizo mucho. Es normal. Somos 23.000 socios y es normal que la opinión sea mucho mayor que la de otros con 1.000. A nadie nos extraña, menos a los que llevamos ya aquí un año y pico. Pero sí creo que hay que hacer las cosas con cierto sentido común. Sabiendo que se puede ganar, perder o empatar, sabiendo que siempre se pueden hacer las cosas mejor”, razonó.

La crítica y la presión, sin embargo, acompañarán toda la temporada, al menos hasta que se logre el objetivo. “Lo entiendo, porque aquí se quiere ascender en la jornada siete. Y en la seis, y en la dos. Se quiere ascender cada día. Otra cosa es que en el camino el nivel de autoexigencia nos pueda hacer algo más de daño. Pero es lo que hay, y precisamos convivir con ello todos los días”, señaló. “No podemos esperar nada de nadie hasta mayo, y en mayo, si ascendemos, será magnífico y si no, habrá sido una mala temporada”, añadió Borja Jiménez.