“Recibir al Dépor siempre es difícil, da igual si no está en una racha positiva”

A Lucho García (Barranquilla, Colombia, 1998) le bastó un año en el Deportivo para quedarse prendado de un club y una ciudad con los que se siente plenamente identificado. Mañana se reencontrará con el equipo blanquiazul en las filas del Rayo Majadahonda, donde ha emprendido una nueva etapa después de una temporada en la Ponferradina y de abandonar el Dépor en 2021. Recuperado de una lesión que le impidió disputar varios partidos, reapareció la jornada pasada y espera poder participar ante su exequipo para ayudar en la escalada de un Rayo que no ha arrancado de la mejor manera el campeonato.

¿Cómo va su adaptación al Rayo Majadahonda?

Estoy contento por volver a Madrid, al fin y al cabo me crié aquí y esta es mi casa. Tengo muchos amigos y a nivel personal estoy muy contento, aunque es cierto que no hemos empezado como queríamos. No es el inicio que nos gustaría, pero queda mucha liga y esto solo acaba de comenzar.

¿Qué supone para usted jugar contra el Dépor?

Quien me conoce sabe lo que significa el Deportivo para mí, es un partido muy especial y tengo grandes amigos en el club. Volver a enfrentarme al Dépor, y ya en la misma categoría, si no es el partido más importante del año, es uno de los más importantes.

¿Más especial será poder volver a Riazor?

Es uno de los partidos a nivel personal que más espero de todo el año. Queda tiempo y aún tengo que ganarme el derecho de ser titular en ese partido, pero va a ser muy especial volver. Yo no tuve el privilegio de poder disfrutar el estadio lleno y, aunque sea de rival, me gustaría hacerlo.

Solo estuvo aquí una temporada, ¿qué le dio el Deportivo para dejarle esa huella?

Yo aquel año al principio no estaba jugando y vino una racha mala del equipo. Con el cambio de entrenador, Rubén de la Barrera me dio la oportunidad y jugué con la nariz rota. Yo ni siquiera estaba jugando y la gente me apoyaba, salí en Copa del Rey y me sentí muy respaldado. Para mí es una etapa especial porque le doy la vuelta a una situación difícil. Me llevé mucho cariño de allí y muchos amigos. Yo considero Coruña mi casa, porque donde te sientes bien y feliz para mí es mi hogar.

¿Por qué decide marcharse entonces a la Ponferradina?

Al fin y al cabo son apuestas. Que salga una opción de Segunda División y al llegar un portero contrastado como Ian [Mackay]... Creo que era lo mejor para todos, para el club y para mí. Quería probar, jugué partidos y me sirvió para crecer futbolísticamente. Es cierto que no tuve la continuidad que me hubiera gustado, pero el fútbol también es aprendizaje. Fue una etapa muy bonita y en la que crecí mucho.

¿Y este año por qué decide volver a Primera RFEF?

Tenía contrato, pero con el cambio de entrenador llegó un portero de su confianza. Mi rol en el equipo podría verse mermado y con mi edad lo importante es tener minutos. Aquí en el Rayo no me regalan nada, pero es una apuesta personal. Aún no han llegado los resultados, pero estoy seguro de que la apuesta del club es importante.

Al Rayo Majadahonda le está costando arrancar, pero el Deportivo también ha empezado rodeado de dudas, ¿le ha sorprendido?

He hablado con algunos compañeros del Deportivo y en el vestuario tienen tranquilidad. Es cierto que hay mucha responsabilidad por la grandeza del club, pero lo tienen que afrontar. Jugar en Riazor es un plus para cualquier equipo, ojalá yo pudiera jugar todos los fines de semana en un estadio como Riazor y con tanta afición. No creo que deban estar nerviosos, pero hay rachas, como la que tenemos nosotros ahora. No hay que obsesionarse.

¿Mejor recibir al Deportivo en este momento de dudas?

Bueno, no se sabe. Recibir al Deportivo siempre es complicado, es un muy buen equipo. Da igual si están en una buena racha o en otra no tan positiva, tiene muy buenos jugadores. Va a ser difícil igual porque nosotros tampoco hemos tenido unos resultados muy buenos.

¿Por qué les ha costado tanto arrancar después de que el club disputase la temporada pasada el play off de ascenso?

La responsabilidad principal es de los jugadores, pero la directiva ha decidido hacer un cambio de entrenador. Somos un equipo totalmente nuevo, se han quedado solo tres compañeros del año pasado, los últimos fichajes llegaron dos días antes de empezar la temporada, el director deportivo se va un día antes de la primera jornada... Son situaciones que no hay que poner como excusa, pero que pueden afectar a un vestuario.

¿Qué tal esta primera semana con Alfredo Santaelena?

Algunos compañeros ya lo conocían de su etapa en el DUX y se habían enfrentado a él. A mí me preguntó de mi etapa en el Deportivo, pero estamos preparando el partido con la máxima intensidad porque sabemos que estos puntos son muy importantes.

¿Cómo se le mete mano al Deportivo?

Es complicado, tiene muchos recursos. Puede combinar, jugar en largo hacia los delanteros y equilibrar el juego... Lo hemos preparado bien, pero hay que estar muy atentos porque además el Dépor tiene individualidades que pueden ser decisivas.

¿Lo sigue viendo como uno de los principales favoritos al ascenso a pesar de este arranque irregular de temporada?

Es uno de los equipos que están hechos para conseguir el ascenso. Sigo creyendo que el Deportivo sigue teniendo una gran plantilla, de las mejores de la categoría. Esto no va de cómo se empieza y al final se verá quién ha hecho mejor los deberes.