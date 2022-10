Óscar Cano: “Si sintiera que no hay posibilidad real de ascender, me espero en mi casa a otro proyecto”

Óscar Cano (Granada, 1972) se puso ayer a los mandos del Deportivo como sustituto de Borja Jiménez en el banquillo. Dos días de vértigo que culminaron en su primer entrenamiento con la plantilla y una puesta de largo en el estadio de Riazor en el que desmenuzó sus ideas futbolísticas, las opciones de ascenso de un equipo que marcha a siete puntos del liderato tras un discreto arranque de temporada y el perfil de una plantilla a la que piropeó siempre que tuvo oportunidad durante una comparecencia en solitario. En la sala de prensa de Riazor estaban los responsables de la secretaría técnica, Carlos Rosende y Juan Giménez, sus grandes valedores, y el presidente, Antonio Couceiro, acudió para las tradicionales fotografías de presentación sobre el césped, pero ninguno de ellos explicó las circunstancias de la contratación de Cano ni las razones de la destitución de Borja Jiménez. Quien tomó la palabra fue el nuevo técnico en exclusiva. Este formato ya fuera el escogido por el club con la llegada del entrenador abulense en 2021.

Negociación relámpago. A Óscar Cano, según desveló él mismo en su presentación, le surge la posibilidad de entrenar al Deportivo el lunes, un día después del empate blanquiazul contra el Rayo Majadahonda. “La opción ocurre el lunes a la mañana”, indicó. “A partir de ahí surge la llamada y el coche viene solo. El coche asumió que tenía que venir. Cuando un club de esta dimensión llama a tu puerta lo primero que piensas es en llegar”, añadió.

Las opciones de ascenso. Óscar Cano aterriza en el Deportivo en sustitución de Borja Jiménez para enderezar el rumbo de un equipo al que se le ha atragantado el primer tramo del campeonato. Tras siete jornadas disputadas, el conjunto blanquiazul ha sumado 12 puntos de 21 posibles y marcha a siete de Racing de Ferrol y Linares, que comparten el liderato. A los andaluces los recibirá el domingo en Riazor en el que será el estreno de Cano en el banquillo y con la necesidad de lograr una victoria con la que empezar a escalar posiciones. La plantilla que posee el Deportivo, según el técnico andaluz, representa el mejor argumento como para seguir confiando en el ascenso. “No creo que haya carencias. Lo que sí creo es que hay margen de mejora. ¿Si con lo que hay se puede ascender? Obviamente. Si sintiera que no hay una opción real de ascender, me espero en mi casa a otro proyecto. Si hay un proyecto que tiene una gran posibilidad de ascenso se llama Deportivo de La Coruña. Hay mimbres suficientes para ganar los partidos que nos permitan ascender”, aseguró.

El estilo de juego. El nuevo entrenador deportivista ha estado a lo largo de su trayectoria muy relacionado con el juego de posición y ha sido uno de los estudiosos de ese estilo más reconocidos en España. Cano, aunque admite sus preferencias, se mostró ayer abierto a que sean las condiciones de los jugadores las que decidan el modo en el que se ordena su equipo. “No tengo líneas maestras”, indicó. “Si vengo aquí para jugar de una manera y el equipo no puede, me estaría equivocando. Lo que puedo decir es que el equipo tiene una gran plantilla. A cualquiera le preguntas y te dice que quiere a los jugadores del Dépor”, manifestó sobre la plantilla. El perfil de los jugadores provoca que el juego del equipo se vaya a orientar hacia determinados planteamientos, pero por encima de todo Cano pretende que sea “protagonista”. “La plantilla tiene un perfil. Principalmente por las capacidades y características de los jugadores, sobre todo los de medio campo y la gente intermedia, es un perfil de gente que se asocia bien”, explicó. “Tenemos que ser protagonistas. Eso tiene que ver con que la gente sepa manejar aquello que tiene, lo que les pertenece, lo ponga en disposición del colectivo. Hay mucho talento en esta plantilla. Lo que más deseamos es la pelota, vamos a tratar de que nadie nos la quite. Si nos la arrebatan, que el equipo rival disponga de poco tiempo de su gozo y disfrute. No solo por la plantilla, también por el lugar en el que estamos. Tenemos que ser un equipo muy proactivo con la pelota. Generar suficientes o el suficiente desequilibro para que todos sintamos que el gol puede estar muchas veces muy cerca y que el rival disponga de muy pocas veces la pelota”, añadió.

Cambios en los métodos de trabajo. Óscar Cano llegará con sus propios métodos, aunque conservará a la mayor parte del cuerpo técnico que ya poseía Borja Jiménez. Le acompañará su ayudante, Elías Martí, pero evitó las comparaciones con la etapa inmediatamente anterior en el banquillo. “Creo, y lo hago honestamente, no por ser corporativista, que cuando se hace un diagnóstico de un equipo hay que partir de cómo está a nivel emocional. Objetivos y realidad. Todo lo que digamos ahora que puede estar haciendo, que haya hecho mal, lo podían decir de mí si fuese el técnico destituido. Más que hablar hacia atrás, quiero ver a los chicos, su estado de ánimo, ver qué pueden dar de aquí hacia adelante. No para denunciar qué se ha hecho mal. Seguro que muchas de las cosas que se hicieron hasta ahora conmigo no se harán, conmigo pueden hacer otras cosas mal. Quiero ver sus conductas, que el Dépor haga el mejor juego posible para ganar los partidos y ascender”, reflexionó.

La presión y el positivismo. El nuevo entrenador deportivista llega con la necesidad de lograr un objetivo que al club se le ha escapado ya dos temporadas seguidas. Eso ha aumentado la presión alrededor de un equipo que ya de por sí debe soportar una gran exigencia. “Hay una expectativa y hay que asumirla, no podemos obviar que en esta sala de prensa hubo gente importante como Irureta, Arsenio... En el vestuario campeones del mundo... El peso lo llevamos, pero tenemos que hacerlo lo suficientemente bien para que desde Abegondo se generen razones a través de las cuales esta energía sea favorable. Nadie sale de casa con la bufanda del Dépor para venir a Riazor y hacer algo malo. Todos vienen con la predisposición de animar, tenemos que darles razones para que esa energía sea favorable. No sé por qué se le da transcendencia a la presión, son mis aficionados con mi camiseta. Tiene que ser un valor añadido. Lo es todas partes, imagina en este club”, razonó. Cano también recomendó alejarse de la negatividad que ha rodeado al club en los últimos años, esas desgracias que han conformado su identidad, para centrarse en el futuro. “Tenemos dos posibilidades, quedarnos con que a falta de siete minutos nos quedamos a un paso de Segunda. Con que Djukic falló un penalti... con todo esto que forma parte de la historia de un club. Yo prefiero quedarme con lo que está por hacer. Una herramienta impulsadora de todo lo bueno es que tenemos una gran plantilla, más de veinte mil socios, nadie tiene la posibilidad de cambiarse donde se cambiaron diariamente Jabo Irureta, Makaay, Valerón, Djalminha... todo eso tiene un valor”, subrayó.

El papel de la cantera. El rol de los canteranos volvió a salir a escena. El club se propuso con la llegada del nuevo consejo de administración caminar hacia un modelo de cantera, pero los jóvenes talentos todavía no han logrado un peso significativo en el primer equipo a excepción de Trilli y Yeremay. Óscar Cano pidió tiempo para conocer a los jugadores con mayor proyección. “No tengo un juicio de valor sobre el nivel de la cantera. Si fueron campeones de España tiene que haber buenos jugadores. Me han hablado de los jugadores de valor. Dentro de la reunión que fue muy extensa el lunes se dedicó mucho tiempo a hablar del fútbol base, eso significa que desde la dirección tratan de apoyar ese talento. El sábado voy a ver al filial a Abegondo, veré el partido, todo lo que pueda ver y valorar del fútbol base lo haré. Tengo un objetivo claro, el ascenso. Por defecto, siempre me ha gustado tener en consideración la gente joven de los clubes por los que he ido pasando”, destacó. “Los jugadores de primer equipo, filial, juvenil... todos tienen la misma camiseta y pertenecen al Dépor. Si uno del filial está mejor que uno del primer equipo, tendrá su oportunidad”, garantizó.

La inestabilidad del banquillo deportivista. Óscar Cano es el decimoséptimo entrenador blanquiazul desde el 2011, pero eso no le amedrenta. “Ayer [por el martes] firmé el contrato, firmas un contrato con la bienvenida y el acta de defunción. En cuanto firmas, te queda un día menos que estar aquí”, bromeó. El nuevo entrenador deportivista, sin embargo, destacó la cercanía hacia la secretaría técnica “Estamos muy cercanos la dirección deportiva y yo en lo que pensamos. Me he encontrado a gente fantástica, que se ha abierto en canal.”, señaló el nuevo técnico del Dépor.