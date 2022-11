Isi Gómez se quedó fuera de la convocatoria para el partido de esta tarde (17.00 horas) en Algeciras debido a las molestias musculares que le han impedido entrenar con normalidad durante la semana. Borja Granero tampoco entró en la lista debido a una lesión de la que se encuentra en la fase final de su recuperación.

La otra ausencia en la convocatoria del entrenador deportivista, Óscar Cano, para el encuentro en Algeciras es Ibai Gómez, fuera por decisión técnica. El centrocampista, que apenas está contando con oportunidades en el tramo reciente de la competición, ya se quedó al margen de la lista para el partido contra el Real Madrid Castilla de hace dos semanas. La jornada pasada contra el Sanse sí estuvo en la relación de jugadores convocados.

Cano ya había advertido en la rueda de prensa previa a dar a conocer la lista que no pensaba forzar con el estado físico de Isi Gómez en el caso de que no se encontrara en plenitud de condiciones para el partido. “A no ser que haga muchísima falta, los jugadores que no estén al cien por cien, con la plantilla tan extensa que tenemos, lo mejor es que no viajen”, reflexionó.

El centrocampista había jugado la semana pasada en el compromiso contra el Sanse su primer partido como titular, pero unas molestias musculares le han impedido estos días ejercitarse con normalidad junto al resto de sus compañeros. Óscar Cano tendrá así que buscarle sustituto en el once. A la convocatoria regresa esta semana Lapeña tras cumplir sanción.