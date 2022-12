El entrenador del Deportivo, Óscar Cano, reconoció que afronta un partido especial este martes ante el Badajoz, al que entrenó la temporada pasada, un club que le "dio mucho" porque los obstáculos que tuvo que sortear, principalmente por la situación económica del equipo, le ayudaron a ser "mejor persona".

"A nivel emocional, sentimental, aunque fue un año difícil por lo institucional, a mí Badajoz me dio mucho. Con independencia de que salieran mejor o peor las cosas, porque era difícil percibir las nóminas, a todos nos hizo mejores personas. Hice muchos amigos y crecimos como personas. La adversidad muchas veces te hace sacar cosas que incluso tú no sabías que tenías. Me considero mejor persona desde mi paso por el Badajoz", indicó.

En una rueda de prensa en la Ciudad Deportiva de Abegondo, el preparador granadino consideró que la temporada pasada el equipo pacense, que le destituyó, tenía mimbres para "haber hecho, como mínimo, playoff".

"Creo que tienen una gran plantilla, unas de las mejores de tres cuartos adelante, con mucha pólvora", declaró el entrenador del Deportivo, quien reconoció que la "trayectoria" de los extremeños no ha logrado tener "regularidad".

Cano deseó que el Badajoz "salga" de la zona baja de la clasificación, aunque después del partido con el Deportivo.

El conjunto coruñés afronta el partido después de haber empatado (0-0) con el líder, el Córdoba, en el Estadio Abanca-Riazor el pasado sábado.

"Hay pocas horas entre un partido y otro, pero prácticamente son las mismas que las que tiene el rival. Jugar entre semana no es lo habitual en estas categorías, pero sabíamos que el calendario estaba así", dijo.

Cano explicó que tiene a "todos los jugadores disponibles", si bien el central Borja Granero "todavía no está al cien por cien" tras una lesión muscular y precisó que, con él, "hay que ir poco a poco".