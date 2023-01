La salida de Gorka del Deportivo, camino del juzgado

Con Lucas Pérez como objetivo prioritario, con Max Svensson como titular y con Kuki Zalazar como primer reemplazo ofensivo, todas las miradas para hacer hueco en la delantera se centraban en Gorka Santamaría, que acabó dejando el Dépor el día 31 de diciembre, unas horas antes del anuncio oficial del delantero de Monelos. Eso sí, no de la manera que hubiera imaginado. “Ellos (el Deportivo) querían prescindir del jugador y les invité a que hiciesen lo que considerasen oportuno, pero que lo hiciesen cuanto antes. Y lo que hicieron fue decidir darle un carta de despido”, asegura el representante del delantero vasco, Jokin Bárcena.

Gorka sale del club coruñés por una decisión que viene de la plaza de Pontevedra, justificada ante todo por el estilo de juego de los coruñeses, según transmite el agente de Santamaría tras las conversaciones previas mantenidas antes de la ruptura. “Desde la óptica del club entendían que era un jugador muy bueno, pero por el sistema y por los futbolistas que hay en el Dépor, no era propicio para que jugara. ¿Por qué? Porque se juega sin extremos, porque Gorka es un rematador nato y porque el equipo juega a otra cosa, a un juego interior”, relata.

Todas las partes parecían compartir que lo mejor era un adiós, ya que Bárcena es de los que piensa que donde “no te quieren, es mejor no estar”, aunque con un matiz: “No a cualquier precio”. Y ahí llegó el punto de discordia, cuando se buscó una salida amistosa. “Se intentó llegar a un acuerdo, pero cuando ellos ofrecen el mínimo y entiendo que no es lo justo...”, adelanta, mientras sigue ahondando. “No sé si es lo correcto, pero no es lo justo. Un jugador que firma uno más uno [una temporada más otra en función de objetivos, aunque el Dépor el 21 de junio anunció su fichaje solo hasta el 30 de junio de 2023] y que firma como figura y resulta que, por las circunstancias que sean, no hubo acuerdo. Yo les dije que era absurdo”, relata justo antes de sentirse agraviado por comparación y desvelar el desenlace. “Que hayan hecho el despilfarro que han hecho ahora [con Lucas], con todos los respetos, y que luego con Gorka se ajusten al mínimo que establece la ley... que ellos entienden que establece la ley... Ya veremos lo que dicen los juzgados”, apunta.

Gorka Santamaría ya tiene varias propuestas sobre la mesa para seguir jugando y, en breve, encontrará nuevo equipo tras su buena temporada pasada en el Badajoz.