“Todos queremos jugar contra los mejores y el Dépor y Lucas lo son”

Pedro López Galisteo (Mérida, 1995) defenderá el domingo la portería del Sanse contra el Deportivo. Para él supondrá reencontrarse con un club en el que militó durante la temporada 2018-19 en las filas del Fabril. Aquel no fue un curso sencillo ni para el Dépor ni para el filial, pero el guardameta extremeño se declara orgulloso de su pasado blanquiazul. Después de un periplo por Burgos, Villanovense y UCAM Murcia y de vivir la desaparición del Extremadura, Pedro López ha encontrado estabilidad y protagonismo en el club madrileño, que esta jornada desafiará al Deportivo en su campo después de numerosos altibajos.

Han conseguido alejarse de la parte baja de la tabla antes de recibir al Dépor y después de un inicio de temporada muy bueno, ¿qué les pasó?

Empezamos bien y conseguimos posicionarnos arriba. Ganamos partidos importantes, Córdoba, Alcorcón..., pero el mes antes de Navidad pegamos un bajón importante. Cambiamos de entrenador, porque ya sabemos todos como funciona el fútbol en estos casos, y desde entonces hemos ganado partidos que nos han colocado en una situación de tranquilidad relativa.

Los altibajos de todos los equipos están siendo la tónica en la competición...

Es una liga súper igualada y se está viendo que va por rachas. Ganas tres partidos y te metes arriba o pierdes tres y te ves abajo de repente. Los equipos que están ahora en la parte alta son los que están manteniendo cierta regularidad dentro de lo difícil que es la competición. Cualquiera puede ganar a cualquiera. El que vaya de 18 no quiere decir que sea peor equipo que el que va séptimo.

¿Con esa idea recibirán al Deportivo el domingo?

Estamos en un buen momento para recibir a cualquier equipo. Ahora mismo estamos con confianza, nos están saliendo las cosas, enchufados y con ganas de seguir con esta dinámica.

Enfrente se encontrarán a un Deportivo reforzado que se ha acercado al liderato y con Lucas Pérez como delantero referencia...

A mí motiva enfrentarme a jugadores que están por encima de la categoría. Todos queremos estar en los mejores equipos posibles y enfrentarnos a los mejores rivales. Evidentemente el Deportivo y Lucas lo son.

¿Le han sorprendido los altibajos del Dépor en la primera vuelta de la temporada?

Los aficionados somos impacientes por naturaleza, queremos que, ya sea el Córdoba o el Dépor, le saque quince puntos al segundo, pero eso es muy difícil. Todos los equipos están muy preparados y hay jugadores de nivel. Estar arriba es complicado, pero el Dépor tiene un equipazo y si consigue mantener una regularidad es el principal favorito.

Arturo podría debutar como deportivista contra ustedes, ¿le sorprendió su fichaje?

Sorprendió a todo el mundo porque no habíamos escuchado nada y no había ningún indicio previamente. Fue todo de la noche a la mañana y hasta él mismo se sorprendió porque fue el último día del mercado y no se lo esperaba. Nos alegramos por él, pero a nosotros nos perjudicó, aunque tenemos buenos jugadores. Esperemos que el domingo no le salga un buen partido.

¿Cómo cree que encaja en el Deportivo?

Antes de que llegara Arturo los jugadores que ya estaban tienen unas características similares. Arturo les da esa diferencia en partidos en los que va a necesitar jugadores de su estilo, un trabajo diferente al que pueden hacer Lucas, Quiles o Svensson. Con la llegada de Arturo el Deportivo todavía es más completo.

Estuvo en el Fabril en una temporada complicada, ¿qué se llevó de aquella experiencia?

Fue un año raro y difícil para el club en general. Son de esos años que no es que quieras olvidar, pero de los que no sacas demasiado. Lo mejor es que conocí un gran club y una gran ciudad y me llevé compañeros extraordinarios, pero en lo individual y lo colectivo no fue una temporada buena. Yo hablo maravillas del club, de la ciudad y de la afición, sobre todo. Lo estamos viendo, un equipo que en Primera RFEF mete 18, 19 o 20.000 personas en el estadio cada fin de semana dice muchísimo. Estar en el Deportivo te marca, cuando dices que has estado allí no piensas en el Dépor en Segunda B o Primera RFEF como está ahora, sino en un club histórico de Primera División. Te enorgullece.

Tuvo que seguir su carrera en varios sitios y vivió en persona la desaparición del Extremadura, ¿cómo fue?

Fue complicado. Es algo que ningún trabajador, deportista en este caso, debe de llegar a vivir. Me tocó en mis propias carnes y encima yo soy de Mérida, que está al lado de Almendralejo, así que fue todo un poco más intenso. Después de estar varios años lejos de mi tierra volví allí con una ilusión tremenda y con unas expectativas altas y me encontré eso... Fue muy duro. Los organismos del fútbol tienen que intentar que cosas así no vuelvan a pasar y poner medidas porque es inadmisible.

Llegó a debutar en Primera División con el Betis, ¿temió que el tren del fútbol se le podía escapar?

Los jugadores debemos insistir en lo que creemos. Tuve que luchar día a día y después de años convulsos, sobre todo el pasado, esta temporada estoy haciendo las cosas bien para poder llegar a una categoría superior. Ahora también cualquiera que siga la Primera RFEF puede ver que hay más nivel que en la antigua Segunda División B. Se ve que hay un nivel más alto y te sientes más cercano al fútbol profesional.