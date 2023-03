Juan Rodríguez, “corazón partido” en el Dépor-Castilla

Juan Rodríguez Lima, aquel prometedor central zurdo que Fernando Vázquez reclutó del juvenil del Deportivo con 18 añitos para el primer equipo, seguirá con el “corazón dividido” el partidazo del domingo. En Riazor se enfrentan 'su' Dépor —“es mi equipo, del que soy aficionado desde pequeño”— y el filial del Real Madrid, el club que lo fichó el pasado verano tras cerrar su larga etapa en la cantera blanquiazul. “Le deseo lo mejor a los dos. Ojalá acaben ascendiendo los dos a final de temporada”, anhela el joven central, que acaba de cumplir 21 años.

Hasta el pasado mes de enero jugó en Tercera RFEF con el RSC Internacional, que desde la próxima temporada pasará a llamarse Real Madrid C, y en el mercado invernal firmó por el Guadalajara de Segunda RFEF en busca de más minutos. “Surgió esa opción y no dudé en ir. Es algo bueno para mí. Llevo cuatro semanas y aún estoy adaptándome poco a poco”, explica el defensa que, lógicamente, no podrá estar el domingo en Riazor.

En los meses que estuvo en el tercer equipo madridista coincidió en las instalaciones de Valdebebas con la plantilla del Castilla, en la que juega su “amigo” Noel López. “Está muy contento. Siempre que le vayan bien las cosas, me alegraré por él”, explica el zaguero, que destaca al de Silleda como uno de los mejores del plantel blanco. Entre los jugadores a seguir cita también a “Sergio Arribas”, pichichi del grupo 1 de Primera RFEF con 11 goles, y a otras grandes promesas como “Peter o Álvaro Martín, que también están haciendo muy buena temporada”.

Un partido “bonito de ver”

Juan Rodríguez pronostica para el domingo un “partido igualado que se llevará el que más acertado esté arriba”. “Va a ser bonito de ver porque los dos van a querer el balón”, augura el defensa gallego, que jugó varios amistosos de preparación contra el Castilla, el último con el Guadalajara el miércoles de la semana pasada. “Es un gran equipo, con grandes individualidades. No creo que vaya a salir a defender en Riazor”, avanza el futbolista de padre coruñés.

Internacional con las selecciones españolas sub 17 y sub 18, Juan Rodríguez tuvo que hacer las maletas al término de la pasada campaña porque el Deportivo decidió no seguir contando con él. Aunque jugó varios amistosos con el primer equipo, le queda “la espina de no haber debutado en partido oficial”, pero sigue su camino, quién sabe si para volver algún día: “Esa puerta nunca se cierra. El Dépor es mi equipo y A Coruña me encanta. Me dio pena salir pero fue un cambio que en tu vida tienes que asimilarlo y aceptarlo de la mejor manera posible”. De momento, sigue creciendo ahora en las filas del Guadalajara, mientras el Real Madrid decide si hace efectiva o no la opción que tiene para renovar su contrato a final de temporada.