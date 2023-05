Alberto Quiles se operó hace una semana y cada día que pasa es más optimista por los progresos que va notando en su cuerpo. Antes de la intervención quirúrgica se planteó el ambicioso objetivo de jugar unos minutos en el último partido de la fase regular de la liga y lo mantiene. "No hace ni una semana que me he operado. No tengo dolores, he empezado a hacer trabajos de gimnasio y va todo fenomenal. Sigo manteniendo ese plazo", aseguró al recoger el premio al mejor jugador Estrella como mejor del Dépor en el mes de abril. Su día a día va yendo mejor y en nada tendrá ya la famosa máscara. "Por suerte no tengo dolores, las noches las paso bien. Lo único malo es que me duele al masticar algo duro o al tragar un poco. Esas molestias poco a poco se me están quitando. La vista antes la llevaba peor, ahora ya veo casi bien. Hoy creo que voy a recoger la máscara y a final de semana creo que me la voy a poner y a ver si puedo empezar a trotar y a correr", apunta.

Él será el primero en llevarla y el siguiente Lucas, un hecho circunstancial que ya ha dado a pie a sus compañeros para realizar todo tipo de bromas: "Es anecdótico que la llevemos los dos, un poco de mala suerte. Han pasado (las bromas) de ardilla a a Batman y Robin. Los compañeros meten mucha caña", admite entre risas. El onubense reconoce que "sufre" más fuera que dentro del terreno al seguir los partidos y que los partido se hacen eternos, no oculta que los pitos a Óscar Cano son "una situación que a nadie le gusta", ya ni espera una disculpa o una aclaración del colegiado de Córdoba y cree que aún hay que creer en el ascenso directo: "Sabemos que está complicado porque tienen que fallar varios equipos y algunos dos veces. A intentarlo y si no se puede directo, pues por play off. El año pasado fue un palo duro, pero este no tiene por qué ser así y si se asciende, será igual de gratificante".