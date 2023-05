Mucho que ganar en Pasarón

Puede parecer un partido intrascendente entre un equipo ya descendido, el Pontevedra, y otro abocado a tener que jugarse la temporada en el play off, el Deportivo, pero el choque del sábado en Pasarón (19.30 horas) es importante para ambos. Para los granates, porque quieren evitar el farolillo rojo y despedirse de la categoría dándole una alegría a su afición en un encuentro tan especial; y sobre todo para los blanquiazules, porque pretenden apurar sus opciones de auparse a la tercera plaza, con la ligera ventaja que eso supone de cara al play off. Un motivo de peso para tomarse muy en serio el cierre liguero, pero no la única razón. Hay otras también importantes, como volver a vencer fuera de casa después de más de tres meses —el último triunfo a domicilio fue el 19 de febrero en Talavera (0-1)— o afianzar la nueva propuesta de Rubén de la Barrera, que tan buena puesta en escena tuvo el pasado sábado con la goleada en Riazor ante el Algeciras (4-0).

No es lo mismo acabar el campeonato regular en el cuarto escalón de la tabla, el que ocupa actualmente el Dépor, que en el tercero. Subir un puesto supondría la teórica ventaja de disputar el encuentro de vuelta en Riazor, como mínimo en la primera eliminatoria, y también el desenlace favorable en caso de que la igualdad en el marcador persistiera tras la disputa de una hipotética prórroga. No hay tanda de penaltis para desempatar. Gana el que mejor clasificación obtuviera en el campeonato, algo que el Dépor tendría a su favor si acaba tercero. En ese caso su rival en semifinales sería el cuarto del otro grupo, ahora mismo la Real Sociedad B, con la vuelta en Riazor.

Las cuentas del equipo coruñés son sencillas para acabar desplazando al Castilla de la tercera posición. Los dos tienen 66 puntos y el golaveraje particular favorece al filial madridista, que se impuso en Valdebebas (1-0) y empató en Riazor (1-1) en sus dos enfrentamientos ante el conjunto entonces dirigido por Óscar Cano. Por lo tanto, el Dépor necesita lograr en Pontevedra un resultado mejor que el que el Castilla obtenga en el campo del Algeciras, un rival muy necesitado, ya que se juega la salvación en la última jornada.

Además, de cara a la confianza y la autoestima del equipo blanquiazul es muy importante volver a ganar fuera. Independientemente de cuál sea el primer rival en el play off y del orden de los partidos, con la vuelta en Riazor o no, el Dépor tendrá que pelear por el ascenso también a domicilio, no solo en casa. Por tanto, necesita volver a sentirse competitivo también como visitante. El bajo rendimiento en sus desplazamientos ha sido su gran asignatura de la temporada. Solo cinco victorias en 18 salidas, la última hace más de tres meses en Talavera. Volver a ganar de visitante reforzaría la candidatura coruñesa al ascenso y prolongaría la inercia positiva que se generó la pasada jornada con el ilusionante reestreno de Rubén de la Barrera en el banquillo de Riazor.

Solo lleva una semana al frente del equipo y el partido de Pasarón se presenta como una nueva oportunidad para afianzar su modelo de juego antes del play off. Contra el Algeciras optó por una revolución en el once, con siete novedades con respecto a la última alineación de Cano. El sábado, en Pontevedra, no repetirán los mismos. También se esperan cambios para tener a todos enchufados de cara a los cruces.

El Castellón sería ahora el rival, pero también se puede cruzar con Real Sociedad B, Barça Atlètic o Murcia

Al Deportivo ya no le pueden tocar en la semifinal del play off ni el Amorebieta ni el Eldense, que en la última jornada se jugarán entre ellos la primera y la segunda plaza. El equipo coruñés jugará contra el tercero del otro grupo, si acaba cuarto; o bien contra el cuarto, si logra auparse a la tercera plaza. Si acabara el campeonato en ambos grupos con las actuales posiciones, el rival del Dépor en la semifinal sería el Castellón, con la ida en Riazor y la vuelta a domicilio. Pero el abanico de posibles rivales es amplio, en función de qué resultados se den en la jornada de clausura. Además de con el Castellón, el Dépor también podría quedar emparejado con la Real Sociedad B, con el Barça Atlètic e incluso con el Real Murcia, que aspira e meterse en play off en la última jornada. Si lo hace como quinto, nunca se podría ver las caras con el Deportivo, pero si termina cuarto sí se cruzaría con el equipo coruñés en caso de que el conjunto de Rubén de la Barrera alcance el tercer escalón de la tabla en la última jornada. El nuevo técnico blanquiazul tendrá que decidir si echa mano de Adrián Lapeña, Mario Soriano y Kuki Zalazar, los tres a una amarillla de la suspensión, o bien no arriesga y los reserva de cara al play off.