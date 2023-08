El Dépor tira de veteranos en el mercado

El nuevo Dépor no es viejo, pero sí bastante veterano. Al menos ese es el perfil de la mayoría de las incorporaciones, la última la de Ximo Navarro. El andaluz de 33 años puede jugar tanto de lateral derecho como de central y firma por una temporada, con opción de ampliar contrato en función de objetivos. La operación aún no fue anunciada de manera oficial pero desde el entorno del futbolista aseguraban ayer que en principio todo está arreglado y que la voluntad del defensa era viajar de inmediato desde Palma de Mallorca para incorporarse ya a los entrenamientos a las órdenes de Imanol Idiakez. Es el octavo refuerzo blanquiazul en lo que va de verano, y el quinto que ya ha cumplido la treintena, junto a los recién llegados Mikel Balenziaga (35), Paris Adot (33), José Ángel Jurado (31) y Germán Parreño (30). Cinco veteranos, más otros tres con experiencia pero que aún no llegan a la treintena: Pablo Vázquez (28), Davo (28) y Barbero (24).

“Habrá seis o siete futbolistas mayores de 30, siete como muchísimo”, anunció Fernando Soriano el pasado 6 de julio en su presentación como nuevo director deportivo, sin querer meter en ese saco a Germán, portero y que cumplió los 30 este mismo año. “El que se ha cuidado, ha tenido pocas lesiones y ha descansado bien, hasta los 34 o 35 juega a buen nivel”, argumentó Soriano a la hora de defender las prestaciones de los futbolistas curtidos y con una mochila bien cargada de situaciones de todo tipo. De momento, han llegado cinco fichajes treintañeros a la plantilla del Dépor, en la que continúan otros cuatro de esa misma franja de edad que ya estaban en nómina y que acabaron el curso pasado a las órdenes de Rubén de la Barrera: Ian Mackay (37), Pablo Martínez (34), Lucas Pérez (34) y Arturo Rodríguez (34), este último pendiente de encontrar una salida después de que el club le comunicara que no cuenta con él para el nuevo proyecto. El Deportivo le comunica a Arturo que no cuenta y debe buscar una salida En cualquier caso, muchos kilómetros de vuelo entre los integrantes del nuevo plantel 2023-24, para el que la idea tanto de Fernando Soriano como del entrenador, Imanol Idiakez, es mezclar esa experiencia con la juventud de los canteranos que ya han dado el salto al primer equipo —casos de Barcia o Yeremay— y de aquellos fabrilistas que hagan méritos para tener minutos con el Dépor. Con la llegada de gente experimentada el objetivo es claro: soportar mejor la presión y evitar las caídas de rendimiento de temporadas anteriores en situaciones de estrés máximo. Esa es la teoría, aunque habrá que comprobar en cada caso si resulta exitosa la adaptación al nuevo contexto de jugar en Primera RFEF en un club como el Deportivo. A priori, a Ximo Navarro no le debería pesar la responsabilidad de defender el escudo blanquiazul. Llega a A Coruña tras finalizar su etapa en el Fortuna Sittard neerlandés pero cuenta con una dilatada trayectoria previa en el fútbol español tras su paso por Mallorca, Recreativo, Córdoba, Almería, Las Palmas y Alavés para un total de 179 partidos en Primera División y 128 en Segunda. “Es buen jugador, buen chico y buen profesional”, asegura el exdeportivista Paco Jémez, que lo dirigió en la categoría de plata en el Córdoba y luego en la élite en la UD Las Palmas. “Tiene experiencia, es rápido y puede jugar de central y de lateral”, añade el técnico con pasado blanquiazul. El Dépor tira de veteranos en el mercado también, en parte, para ayudar a amortiguar el impacto de la marcha de jugadores experimentados que estaban y no siguen, aunque será complicado llenar el vacío que una figura tan importante como la de Álex Bergantiños, santo y seña del equipo en los últimos años y que ahora seguirá ayudando desde fuera del campo como consejero. El portero Edu Sousa, suplente de Mackay el curso pasado y recién retornado al Pontevedra, es otro ejemplo de jugador experimentado que acaba de abandonar la disciplina deportivista.