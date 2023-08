El Dépor, plagado de rotaciones y canteranos, cogió soltura en A Pobra ante el Compostela después de la tirantez y la rigidez que le había dejado en el cuerpo el choque frente al Coruxo, también de Segunda RFEF. El equipo coruñés, a lomos de Lucas y Yeremay en la primera parte y guiado por las ganas de agradar de la gente de casa, se mostró muy superior a un rival que apenas le inquietó. Fue, en parte, un juego de niños para los blanquiazules que lo único que deben lamentar es que el marcador no fuese más amplio, porque dispusieron de multitud de ocasiones. Bastaron, aun así, los tantos del coruñés y de Davo, de penalti.

La teoría decía que al Dépor, tras la experiencia de hace dos días en O Vao, le iba a esperar un contexto adverso. El Compos está llamado a mayores cotas que el Coruxo y el césped de A Alta en A Pobra no estaba para exquisiteces. Pues fue todo lo contrario. Aunque es cierto que se demostró desde los primeros minutos que todo es más sencillo cuando tienes juntos en el campo a Lucas y Yeremay. Su fútbol se siente un peldaño por encima y más ante conjuntos de inferior categoría. Lo que sucedió en los primeros minutos y la alineación invitaba a animarse, a creer.

El Compos lo quiso intentar en los primeros minutos y pronto desistió. No presionaba, no ahogaba igual. Brais, junto a Villares, sí que quería poner el pie duro. Las diabluras de Yeremay no tardaron en llegar y, en una contra iniciada por Mella, acabó filtrando un pase que Lucas convirtió en un regate a la salida del meta y en un gol. 1-0, minuto 21. Llevaba un tiempo rondándolo el equipo coruñés y el tanto llevaba al marcador lo que estaba ocurriendo en el césped.

No fue capaz el equipo santiagués de contrariar o discutir ese dominio coruñés. Mella, quien falló un mano a mano antes del tanto de Lucas, estuvo activo, aunque sin finura en la banda derecha en ese primer acto. Todo lo contrario ocurría en la izquierda. El canario fue un martirio para el Compos. En varias ocasiones estuvo a punto de generar el 2-0. El marcador aún no se movería.

El Dépor fue un torrente de ocasiones y sustituciones en el segundo acto. Ximo Navarro debutaba, Pablo Vázquez lo había hecho en la primera parte. Fue absolutamente milagroso que tardase tanto en hacer el segundo. David Mella arrancó el segundo acto en la banda izquierda, jugando a pierna natural, como más le gusta. Y se notó una barbaridad. Protagonizó tres cabalgadas, en una casi consigue un gol maradoniano y en otra remontó la línea de fondo para ponerle un tanto en bandeja a Lucas. Lo desaprovechó.

Al cuarto de hora de este segundo acto, se sucedieron con más profusión los cambios. Ya estaban en el campo Diego Gómez o Rubén López, dos de los futbolistas de la base que se esperan con más anhelo. Como siempre en esta pretemporada, se nota para bien cuando José Ángel pisa el terreno de juego. Cortó, mandó, pudo marcar de cabeza. También salvó el empate Germán Parreño antes de que Davo transformase la pena máximo generada por Barbero, otro de los que casi siempre se deja sentir en un terreno de juego. Como el Dépor, que sí dejó su sello en A Pobra, donde se vivió una fiesta de deportivismo.