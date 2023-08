Nunca ha sido fácil para un equipo como el Dépor en las tres temporadas que lleva en Primera RFEF moverse en el mercado sub 23, dada la exigencia que requiere un club de su peso en la categoría y el nivel mostrado en los últimos años por Abegondo. Pero este año se le ha complicado aún más ese puzle y empieza a ahogarse por la falta de fichas sénior o por la falta de soluciones en este zoco de jóvenes. La enridad coruñesa no ha realizado ninguna contratación de este tipo este verano y de los cuatro futbolistas de esta condición que tiene, tres son canteranos, Alberto Sánchez, Dani Barcia y Yeremay Hernández, y solo uno fue contratado en 2022, Alberto Retuerta, y no tiene un sitio seguro en el plantel. Solo dispone de la ficha sénior que ha dejado Arturo y necesita, al menos, un pivote y un delantero. O empieza a contratar a futbolistas nacidos en 2001 o en años posteriores o deberá seguir dando bajas entre sus jugadores veteranos.

El club está encontrado más trabas aún por varias razones. Las marchas no deseadas de Mario Soriano y de Trilli, ambos de 2003, han sido un duro revés, reconocido aún ayer por Fernando Soriano, y futbolistas que han sido contactados por el Dépor se han decantado por otras opciones, ya que veían complicado tener minutos en Riazor. Reduce aún más las opciones y obliga a afinar el tiro el hecho de que el Fabril esté en Segunda RFEF, solo una categoría por debajo, y que varios futbolistas de la casa como David Mella, Diego Gómez, Martín Ochoa, Brais Val, Tim Caroutas o Jairo Noriega estén llamando a la puerta del primer equipo y no se les quiera cerrar el paso. La puerta “medio abierta” a la que aludió el director deportivo, pero que hay que “empujar de verdad”. La dirección deportiva, en cambio, sí que ha explotado esta proximidad entre ambos equipos para contratar a prometedores futbolistas que puedan estar a caballo entre ambos conjuntos, como es el caso de Álvaro Santamaría y Fernando Somolinos, soluciones de emergencia para el lateral y el centro de la zaga. El Dépor arrancó la 22-23 con Soriano, Svensson, Trilli, Brea, Yeremay y Retu como sub 23. Pepe Sánchez suplió al lateral en invierno. Un año antes fueron Brea, Valín, Juergen, Soriano y William con Trilli y Noel en dinámica del primer equipo. Algunos se acabaron convirtiendo en futbolistas capitales del proyecto coruñés.