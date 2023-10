Sobre el cielo de un remodelado Riazor sobrevuela el eco de las voces de quienes le vieron jugar. Con el ocho a la espalda y camisa por dentro, dirige, manda y exalta a la grada un futbolista brasileño cuyo nombre nadie olvida. Djalma Feitosa Dias. Djalminha para quienes gritaron cada domingo de fútbol su nombre durante 173 partidos. Años después, gracias a un Informe Plus muy especial, el talento de São Paulo pasea de nuevo por una A Coruña de la que un día fue rey. La retina de los más mayores han guardado en un buen lugar las jugadas inimaginadas que los jóvenes rememoran a través de interminables vídeos de highlights. A Djalminha, incontrolable para las defensas rivales, le sobran recopilatorios en internet. Ahora tendrá su especial.

“Perfiles como él, con una gran carrera, nos llaman más. Ha tenido éxito deportivo y si le añades las luces y sombras, su carácter, su forma de ser y de interpretar el fútbol... es una esfera redonda”. Quien habla es Carlos Morán, redactor del conocido programa de Movistar y encargado de dibujar un capítulo sobre el brasileño. Ha pasado una semana con él y ha podido conocerle mejor. “Es sincero y honesto, te dice las cosas a la cara; una persona muy diferente, en el sentido de que es libre, no para quieto”, le describe. Al igual que su fútbol, Djalma “va a su bola”. Quizás por eso “se sigue llevando bien con todos sus excompañeros” y los aficionados, en la calle, le reconocen al momento.

"Djalminha va a su bola"

“Era un artista, un verso libre que se salía de los cánones y de esa estructura fija de Irureta”, describe Morán. “Con él era imposible no llevarse bien, si mi ilusión era jugar más tiempo en el campo junto a él”, le confesó Djalminha a Carlos Morán sobre Juan Carlos Valerón, el flaco, con quien disputó un puesto en el esquema de Jabo Irureta.

El tiempo ha pasado desde que el centrocampista brasileño hacía sus diabluras sobre el campo de Riazor. Un estadio que volvió a pisar para una de las partes de la grabación. Junto a su hijo más pequeño, Joao, quien dio algún que otro golpe a una pelota azul en el césped y, al igual que su padre, no se separa del balón ni para coger un taxi en Manuel Murguía y dirigirse a comer a una típica marisquería de Os Castros. Allí, donde en su día se juntaban habitualmente futbolistas y otras personalidades, ahora Djalma regresa para rememorar alguno de los platos típicos de la ciudad.

Horas antes, en Plaza de Lugo, paseó por los comercios y sorprendió a más de una placera. “Es muy amable, sigue como siempre, igual de riquiño, vino con su hijo, pero fue una pena que no avisasen, hubiésemos venido con uniforme. Pero gusta verle por aquí y trae buenos recuerdos de nuestro Súper Dépor”, explica Ana, pescadera que estuvo hablando con el exfutbolista brasileño. Ella tiene un hijo en el infantil de segundo año del Dépor que aspira a ser algún día como Djalminha.

Su presencia en las calles no pasa desapercibida. “Estamos un poco desbordados por la expectación generada” , reconoce Morán. “Me esperaba un poco más de recelo por la parte de la sombra [su carácter], pero creo que se ha olvidado y se ha pasado página. La afición está mostrando un cariño que es alucinante, no es medible. Todos se paran y cuando les preguntas, hablan maravillas de él. Dicen que solo iban al campo a verle a él”, añade. Informe Plus ha devuelto A Coruña una de sus joyas, un jugador que dejó una huella imborrable con el talento como seña de identidad.

El próximo domingo, media hora antes del partido ante el Celta B, Djalminha tendrá su merecido homenaje en Riazor, ante la afición que tantas veces hizo vibrar.