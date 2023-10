“Partido de Primera RFEF fuera de casa, ante un rival importante, en un campo infame, que estaba en unas condiciones lamentables”, resumió Imanol Idiakez sobre el partido contra el Sabadell. El entrenador deportivista admitió que no había sido un encuentro vistoso de los suyos, pero por encima de todo destacó el resultado. “No hemos hecho un partido brillante, pero el campo no estaba para más. Ha sido un gran trabajo colectivo", añadió.

El triunfo refuerza sobre todo a la plantilla, según su entrenador. Lo necesitaban sobre los jugadores después de varios tropiezos. “Hacía falta esta victoria para que los chicos tengan un poco de respiro, todos necesitamos alegrías. También por nuestra gente”, apuntó Idiakez. Lo necesitaba también el propio entrenador tras un mes sin victorias. “Los entrenadores también necesitamos ganar, quizá los que más, por lo menos a corto plazo”, reconoció.

Idiakez insistió en que la victoria supone también despejar dudas, sobre todo las que surgieron tras los últimos resultados. “A todos se nos han pasado por la cabeza Fuenlabrada, pero el equipo ha respondido bien. Este es el camino fuera de casa cuando no puedes estar brillante, competir y que el rival no haga su juego”, reflexionó.

El técnico destacó que ahora deben hacer buenos estos resultados, el de Ponferrada y el de Sabadell, en Riazor. “Los resultados no son los que queremos ni los que necesita el equipo. Ha habido muchas semanas que el equipo no ha obtenido lo que ha merecido. Nos vamos con un resultado que refuerza el trabajo colectivo. Fuera de casa estamos compitiendo todas las semanas. Ahora nos toca en casa. El domingo tenemos que empezar a hacer lo que tenemos que hacer”, señaló sobre la visita del Nàstic el próximo domingo a Riazor.

Idiakez también justificó la gestión del tramo final del encuentro, en el que el equipo no fue capaz tampoco de encontrar contragolpes con el Sabadell volcado. El técnico volvió a referirse al estado del césped de la Nova Creu Alta. “Quieras o no los jugadores están acordándose de Fuenlabrada. El campo estaba muy mal. Ha habido varios de Valcarce que no hemos sido capaces de enganchar, pero prefiero quedarme con que hemos sabido sufrir y que el Sabadell no nos ha marcado a pesar de que ha empujado”, subrayó.

El protagonismo en el encuentro se lo llevó Martín Ochoa por su gol. De nuevo el canterano fue el elegido para acompañar a Lucas en la delantera. “Muy contento por Martín. Creemos mucho en la cantera de Abegondo, tenemos un goleador y quizá estamos acortando plazos en su formación. La semana pasada intentamos ver qué relación teníamos de Lucas con Martín y duró ocho minutos”, indicó sobre un partido condicionado por la expulsión de Pablo Martínez.

Idiakez también ha explicado una conversación que tuvo son el árbitro al comienzo de la segunda mitad. El entrenador deportivista aclaró que le trasladó que se había regado solo una parte del campo a pesar de que el Deportivo había pedido que se hiciera en todo. “Han regado una parte del campo. Antes del partido pedimos regar y en la segunda solo estaba regada una parte. Pequeñas cosas que quedan dentro del campo, contento por la victoria y el trabajo del equipo”, destacó.