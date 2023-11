Pablo Vázquez tiene claro que es el momento de mirarse al espejo y entona un claro mea culpa tras la dolorosa derrota del pasado fin de semana en Irún. Un partido que "no corresponde con nuestro nivel". Sobre el encuentro, el zaguero no encuentra una explicación clara más allá de la mental tras una situación en la que "lo grave" fue "cómo perdemos": "La realidad es que bajamos los brazos. ¿Explicación? Estamos en lo de siempre, la mente, no tengo explicación clara, bajamos los brazos y es inadmisible. Lo único que no podemos hacer es estar en el ampo como alma en pena".

Del partido, Vázquez quiere exculpar a Imanol Idiakez, a quien defendió tras un inicio de temporada lejos de lo esperado: "El entrenador está haciendo un gran trabajo. Cuando las cosas no salen no podemos mirar siempre al mismo sitio. El fútbol tiene que tener un poco más de consideración. El míster está haciendo lo posible", reflexionó. Ayer el equipo analizó qué sucedió en una sesión que explicó el propio central: "Fue una charla persuasiva para ver si realmente somos conscientes de dónde estamos, de en qué categoría estamos y la segunda parte que hicimos, que no corresponde en absoluto con este equipo. Cada uno se fue a casa a recapacitar un poco y ya está". El Deportivo, una trituradora de expectativas El zaguero, que recibió el premio al jugador del mes de octubre, describió cómo se sintió después de una derrota muy dolorosa: "Llevo dos o tres días un poco fastidiado. Intentas buscar explicación a todo esto y a por qué cuando parecía que despegabas recibes un palo duro". Además, reconoce sentirse apenado porque "Lo que hicimos el otro día no corresponde con nuestro nivel". Solo fue capaz de "machacar la cabeza" para encontrar "el punto de mejora" que permita al equipo salir "adelante". El deportivo ahora se sitúa a siete puntos del liderato. Una distancia asumible en la práctica. Sin embargo, Pablo Vázquez insiste en que hay otros problemas mayores en estos momentos en los que centrarse a mayores de la clasificación. Su gran preocupación es el juego del equipo: "La realidad es que los puntos ahora mismo importan poco. Lo que preocupa es que el equipo realmente funcione y vaya todo rodado. Tener peligro constante, encajar poco… estamos más preocupados de llegar a ese punto que la clasificación".