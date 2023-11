Con 16 años fue rival en el estreno del Dépor Abanca en Ponte dos Brozos. Siete temporadas después, ha encontrado su lugar en A Coruña en un giro que el destino parecía haber escrito hace tiempo. Tras dos temporadas en el Real Betis en Primera, Laura Gutiérrez Laurina (Luanco, 2000) se ha convertido en una fija en el once de Irene Ferreras. Repasa su adaptación, la importancia de la salud mental y qué supondrá jugar el domingo en Riazor; una excepción que espera, en el futuro, se convierta en norma.

¿Cómo está? ¿Se aclimata o echa de menos Sevilla?

Bien, adaptándome un poco a todo. Soy del norte, pero no dejo de venir del sur y se nota. Es muy diferente la categoría y el ritmo también. Estoy cogiendo de nuevo sensaciones, aunque venga de Primera llevaba bastante tiempo sin competir. Me adapté muy bien al sur, se me hizo muy ameno estar allí y aprendí muchísimo, hasta lo echo de menos, la gente allí es espectacular.

¿Qué es lo que más nota en el cambio de competición?

El ritmo. En Primera no puedes pensar, directamente te llega el balón y tienes que tener todo en mente para ejecutarlo. Aquí quizá se pueda tener un poco más de tiempo, aunque menos del que yo me pensaba, el ritmo también es alto.

¿A los goles y a las cifras, le da muchas vueltas?

Intento que no. Lo trabajo mucho con mi psicólogo. Si solo te fijas en el resultado te pierdes todo lo que te lleva a conseguirlo. Intento hacer las cosas bien en el día a día para no perder la perspectiva.

¿Le da mucha importancia al aspecto psicológico?

Sí, sí, muchísima, desde los 16 años llevo trabajando con el mismo psicólogo, es un pilar fundamental. Considero que todo el mundo debería poder acudir, es clave, para todos, deportistas y no. Necesitamos alguien que nos dé herramientas para gestionar cosas para las que quizá no estamos preparados.

Este domingo jugarán por primera vez en partido oficial en Riazor. ¿Qué se habla y qué se siente en el vestuario?

Lo primero que sentimos es responsabilidad, es algo que en el día a día ya tienes por defender el escudo del Deportivo. Pero al final, jugar en Riazor, con nuestra gente, es la responsabilidad de que tenemos un trabajo y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y a disfrutar. Sabemos que es algo que cada vez sucede más, aunque todavía sucede poco, así que a disfrutarlo.

¿Es ese ‘todavía sucede poco’ es el camino a tomar? Abandonar las ciudades deportivas y llegar a los estadios.

Sí, claro. Se está trabajando para ello. Llegará tras mucha lucha. Pero nos lo tenemos que ganar en el campo y logrando resultados.

Habrá gente que diga que esto, un día excepcional, sí, pero regularmente no, porque siempre se ha jugado en la ciudad deportiva.

Que se haya hecho siempre no quiere decir que es lo que hay que hacer. Los cambios, si vienen para mejor, serán bienvenidos. Jugar en estadios y tener visibilidad, que cada vez pueda venir más gente, es algo que se va a ir consiguiendo y nos vendrá muy bien.

¿Estará su familia en Riazor?

Sí, va a estar. Tengo mucha suerte porque vienen siempre que pueden en casa y fuera. Me acompañan desde que soy pequeña a todos los sitios. La familia para mí lo es todo, es mi gran apoyo.

¿Y si marca?

Para ellos, siempre.

Usted fue rival en el primer partido oficial de la historia del Dépor, ¿qué recuerda?

Todo. Me acuerdo que era en Arteixo y era césped artificial. Recuerdo hasta los vestuarios. El córner no tenía distancia para coger carrerilla y fue muy especial. Esos partidos eran los que siempre queríamos jugar. Enfrentarte al Deportivo era un aliciente. Lo recuerdo con mucho cariño porque era muy competido, vino todos los familiares a vernos.

Viene de jugar poco en el Betis, ¿cómo fue mentalmente?

Tuve que adaptarme a una situación que nunca había vivido y me ha hecho crecer muchísimo. Hoy lo veo con perspectiva y creo que soy otra persona. Es algo que nadie quiere pasar, pero coges bagaje y experiencia. Te transformas en una futbolista profesional.

¿Siente que el Dépor puede ser dar un paso atrás para dar otro hacia adelante?

No considero que sea un paso atrás. Tal y como está la categoría, creo que es algo que viene muy bien para coger experiencia y reencontrarme. Estos años atrás había perdido un poco. Creo que es una responsabilidad y un sitio en el que lo tengo todo para poder disfrutar y que las cosas salgan bien.