Las soluciones condicionadas de Idiakez

El Deportivo salió tan trasquilado el domingo de Irún que se ha impuesto estos días una búsqueda acelerada de soluciones para corregir la irregular marcha del equipo en este arranque del campeonato. Imanol Idiakez reunió el martes a la plantilla y ayer comenzó a ensayar diferentes alternativas al juego empleado en el primer tercio de la competición. Cualquier modificación, sin embargo, está condicionada por las circunstancias que ha atravesado el conjunto blanquiazul en el tramo inicial de la temporada. Las lesiones son las más evidentes, pero la configuración de la plantilla también supone un condicionante estos días para el técnico.

Idiakez ya ha tenido que mudar la piel de su Deportivo en este inicio de campaña por los imprevistos. La idea inicial de jugar con extremos y un delantero referencia se fue al garete con las lesiones de Barbero y Yeremay, ambos todavía en el dique seco y sin un regreso claro en el horizonte.

El entrenador blanquiazul aparcó esa propuesta ante la falta de alternativas fiables —Valcarce, Davo y Cayarga todavía no han dado el rendimiento esperado— y ha apostado por un esquema lleno de centrocampistas que lo deja sin demasiado margen de maniobra en el caso de que alguno de ellos (Villares, Salva Sevilla, José Ángel y Hugo Rama) se caiga de la alineación.

El resultado no ha sido el esperado y ahora Idiakez explora alternativas diferentes para superar el bache en el que se ha instalado el equipo, agravado por el tropezón de la semana pasada contra el Real Unión. El técnico ha explorado ahora la posibilidad de juntar a tres centrales y buscar más profundidad por las bandas con jugadores capaces de ejercer como carrileros. Esa alternativa, de nuevo, vuelve a estar condicionada por las circunstancias que atraviesa el equipo.

La plaga de lesiones que soporta la plantilla pone muy difícil a Idiakez buscar fórmulas diferentes. Incluso ese posible esquema con carrileros tiene que enfrentarse a la realidad de que el lateral de la plantilla con la capacidad de aportar más profundidad, Ximo Navarro, encadena una lesión tras otra. Balenziaga no se adapta del todo a ese papel, así que Retuerta vuelve a aparecer como alternativa en el equipo titular después de sus partidos frente a Sabadell y Nàstic de Tarragona.

Idiakez buscaría un encaje por delante para los tres centrocampista y acomodaría a dos delanteros en el ataque para paliar los problemas que ha atravesado el equipo para marcar desde que arrancó el campeonato. El papel de Lucas todavía no ha terminado de definirse en este tramo inicial de la competición y el delantero coruñés lo ha pagado en forma de actuaciones poco brillantes e influyentes. Todavía no ha estrenado su cuenta goleadora en la liga y no termina de encajar en un equipo que no ha conseguido encontrarlo en las situaciones que le permitan ser amenazante.

Davo rebaja la carga de trabajo por precaución

Davo tuvo que abandonar la sesión de entrenamiento de ayer en la ciudad deportiva de Abegondo debido a un golpe. El atacante padece unas molestias en la espalda y abandonó ayer el trabajo antes de tiempo por precaución. El jugador asturiano dependerá de su evolución en los próximos días para disputar el partido contra la SD Logroñés del sábado en Riazor (19.00 horas). Lo más probable es que Davo llegue en condiciones y pueda estar disponible para Imanol Idiakez. El técnico deportivista ya acumula varias bajas para un partido que se presenta trascendental para el futuro inmediato del equipo luego de la derrota de la jornada pasada frente al Real Unión de Irún. El último en lesionarse ha sido Ximo Navarro, que padece un nuevo problema muscular. El defensa se ha sumado a las bajas de David Mella, Pablo Muñoz, Barbero y Yeremay, que en estos días ha comenzado a trabajar sobre el césped con vistas a acelerar la última fase de su recuperación.