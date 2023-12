A Imanol Idiakez nadie le ha comunicado que su puesto como entrenador del Deportivo esté en juego el domingo en la visita al Barça Atlètic, pero tampoco hace falta que se lo digan. “Llevo 30 años en esto, sé cómo funciona el asunto”, manifestó esta mañana el técnico sobre su futuro más inmediato.

Una derrota podría precipitar el adiós del entrenador vasco, consciente de que los resultados están por debajo de lo esperado pero al mismo tiempo convencido de que las lesiones, las decisiones arbitrales y, sobre todo, la falta de gol han condicionado al equipo en este primer tercio de la temporada. “Yo no me voy a echar, me van a echar otros, pero estoy absolutamente convencido en lo que estamos haciendo. El mundo está lleno de injusticias. Me jodería que alguien decida que no sigo aquí, estoy absolutamente ilusionado y no he estado tan a gusto en ningún sitio”, reflexionó.

La semana no ha sido la más cómoda para el técnico dadas las circunstancias y la incertidumbre que rodea al equipo y así lo ha reconocido después del entrenamiento de hoy. “Yo estoy pensando en el Dépor y no en mí”, advirtió. “Cuando te mandan mensajes pensando si has fallecido ya, hasta te tienes que mirar al espejo a ver si estás vivo. Tengo toda la ilusión de que el domingo hagamos un buen partido y de que ganemos”, añadió.

Idiakez se reconforta al menos con los datos que le hacen albergar la confianza de que el equipo reaccione este mismo domingo (enumeró varios aspectos estadísticos como la posesión y la cifra de oportunidades), además del ambiente que se ha generado en la plantilla a pesar de la falta de resultados. “Nos sentimos muy unidos aquí dentro y creo que estamos construyendo algo sólido aquí dentro a pesar de que los resultados no nos están dando la razón”, apuntó.