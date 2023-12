Hugo Lemos, exportero del Juvenil del Dépor, salía hace un par de días del comedor del campus de la Universidad de Las Vegas, donde estudia desde el pasado otoño, cuando a lo lejos vio diez coches de policía en una especie de Starbucks. Hasta dudó en ir a buscar un café. No le dio buena espina y decidió marcharse a la habitación de su residencia. Con lo que topó, en su camino, nunca lo podría haber imaginado. “Di la vuelta a una esquina y me encontré de frente con un SWAT (agente de una unidad de asalto y de operaciones especiales de la policía estadounidense) y me dijo: ‘get the fuck out here (vete de aquí de una buena vez)’. Había policía y FBI por todas partes”, relata el guardameta coruñés, que se marchó a la carrera a su habitación.

Allí montó con su compañero una barricada improvisada ante la presencia de un tirador en el campus, un profesor de 67 años que portaba un arma y que mató a tres personas antes de ser abatido por las autoridades policiales, según las informaciones de los medios norteamericanos. “Ya nos avisaron de lo que estaba pasando con varios emails. Nos encerramos y pusimos la mesa por detrás de la puerta para atrancarla. Ahí no pasaba nadie”, cuenta con relativa tranquilidad, a pesar de lo inquietante de la situación. Lemos, dentro de toda la desgracia, se considera en cierta medida un privilegiado, porque se encontraba en “uno de los lugares más seguros posibles” y porque le pudo contar él de viva voz y con imagen a sus padres, en una videollamada, todo lo que estaba pasando. “Es de lo que más tranquilo me dejó. Hubo un compañero francés del equipo que estaba en una biblioteca cuando ocurrió todo y estaba sin cobertura. Sus padres estuvieron cuatro o cinco horas sin poder contactar con él y se temieron lo peor. Yo, si hubiera estado en una sala de estudios o en una clase, sí que lo hubiera pasado mucho peor”. De hecho, el coruñés relata una secuencia de terror que se produjo en uno de esos puntos de estudio. “Una de las bibliotecas tiene cinco o seis pisos y cuando se enteraron de que había un tirador, se pusieron todos a gritar, se vivieron situaciones de pánico”, cuenta. Hugo Lemos, el portero tranquilo Horas después fue desalojado de la habitación y las clases siguen suspendidas. Son imágenes o situaciones que llegan desde el otro lado del Atlántico que, en muchas ocasiones, parecen irreales, pero que él pudo vivir de primera mano. Todo dentro de esa cultura de la defensa propia y del derecho a portar armas que en Europa es inimaginable. “Una cosa es que te lo cuenten, otra vivirlo. Ya cuando lo hablas con ellos ven muy normal tener un arma, algo que en España es inconcebible”, relata Lemos, que pronto estará de vuelta en A Coruña para pasar las Navidades. “Estoy muy seguro de la decisión que tomé”, asegura tras apostar por jugar y estudiar en EEUU La experiencia de estos últimos meses de Hugo Lemos en su primer año en una universidad norteamericana es inmejorable, a pesar de la sacudida que ha supuesto lo sucedido en el miércoles con la presencia de un tirador en el campus que asesinó a tres personas. “Estoy muy seguro de la decisión que tomé. Es una apuesta más allá de lo deportivo, es un paso importante para mi vida”, relata el deportista, que cuenta con una beca “prácticamente total” para los próximos cuatro años para estudiar Business, una formación equiparable a ADE (Administración y Dirección de Empresas). El guardameta disfruta de las inmejorables instalaciones de las que dispone el equipo, donde ha sido importante, y de las facilidades que ha encontrado para compatibilizar las tareas académicas y deportivas.