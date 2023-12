Imanol Idiakez terminó el partido contra el Sestao cariacontecido. Visiblemente contrariado en la sala de prensa de Riazor, el entrenador deportivista reconoció la mala imagen que dio el equipo en Riazor y volvió a mostrar su confianza de corregir la mala trayectoria del equipo. “No soy una persona de tirar la toalla, creo que en los caminos hay piedras y dificultades. Estamos teniendo muchas dificultades y espero que nos hagan más fuertes”, afirmó el técnico.

“Teníamos mucha ilusión en este partido y nos ha costado. Hemos estado raros. La reacción no ha sido mala, hemos empatado y creo que la segunda parte hemos empezado bien”, resumió Idiakez. “Hemos estado precipitados, es una pena porque teníamos puesto en el calendario este día después de la Barcelona, pero no ha podido ser. A seguir”, añadió el técnico.

Idiakez, sin embargo, terminaría reconociendo que la actuación contra el Sestao es quizá la peor de toda la temporada en Riazor. “Seguramente sea la peor actuación que hemos hecho en Riazor esta temporada. No puedo explicar qué ha pasado”, admitió el entrenador deportivista.

Riazor volvió a mostrar su descontento por la actuación del equipo como ya había hecho tras el empate contra Osasuna Promesas. Idiakez destacó que la reacción es la lógica dados los resultados en casa esta temporada del equipo. “De los pitidos nada. Con el partido que hemos hecho no tenemos nada que decir”, subrayó.

Idiakez reconoció que el equipo está lejos de cumplir con lo que se esperaba de él al comienzo de la temporada, pero al mismo tiempo volvió a mostrarse confiado de poder darle la vuelta. “Sabemos que no estamos cumpliendo las expectativas. A partir de ahí creo en las posibilidades que tenemos porque queda media temporada”, señaló.

Idiakez incluso apuntó que los puntos que lleva el Deportivo no se corresponden con sus méritos. “Seguramente no, pero no vengo aquí a poner excusas y entiendo que es lo que menos quiere la gente. En casa contra rivales de mitad de la tabla nos está faltando gol”, destacó. “El equipo hace muchas cosas, pero en las áreas, que son determinantes, no estamos siendo efectivos”, añadió.

El entrenador blanquiazul se detuvo en la acción que desembocó en el tanto del Sestao y lamentó que no se hiciera una falta para frenar el contragolpe. Precisamente eso, la ausencia de faltas por parte de los jugadores, es una de las carencias que explican los problemas del equipo. “El gol tiene muchas cosas y cosas que por mucho que las entrenes son difíciles de entrenar. Nos cuesta mucho hacer faltas, es una cosa que nos tenemos que meter en la cabeza. Si juegas a atacar, no puedes permitir que cada pérdida sea un correcalles. Con todo lo que dominamos no puede ser que nos cojan en contras tan sencillas”, reflexionó el entrenador deportivista.

Idiakez explicó la apuesta por Yeremay y que se mantuviera todo el partido sobre el césped a pesar de los problemas musculares que experimentó en la Copa contra el Tenerife. “Yeremay se ha ido sintiendo bien durante el partido. Todavía no está en un porcentaje de forma al cien por cien, pero es uno de nuestros jugadores más importantes y por eso lo mantenemos en el campo”, resumió.