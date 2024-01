El portero Eric Puerto aseguró este miércoles, durante su presentación como nuevo jugador del RC Deportivo, que no se lo pensó "ni un segundo" cuando recibió la oferta del conjunto blanquiazul.

"Cuando me llamó el Dépor, no me lo pensé ni un segundo porque el reto me encanta. Es un club muy grande y está hecho para ascender. Es verdad que tenía varias opciones, pero desde el primer minuto la que me llamó fue la del Dépor", explicó en rueda de prensa.

El guardameta catalán, que firmó un contrato hasta junio de 2027 con opción a una temporada más si el equipo asciende a Segunda División, reconoció que el cambio del Antequera al Dépor ha sido "muy grande", además de un salto deportivo "increíble" a nivel personal porque llega a un "histórico" del fútbol español.

"Estoy muy contento de estar aquí, quiero aportar mi granito de arena para ayudar al equipo a conseguir su objetivo. Quiero ser mejor persona y mejor jugador cada día, esas son mis expectativas personales. Me gustaría jugar, pero me centro en ayudar al equipo", subrayó.

Puerto, que peleará por la titularidad con Germán Parreño tras la salida de Ian Mackay, se definió a sí mismo como un portero "bastante completo" y "muy ágil" bajo palos, al que se le da bien "el juego con los pies".

Por su parte, el director deportivo del club, Fernando Soriano, señaló que Puerto es "una apuesta de futuro" aunque él ya lo ve preparado para pelear por la titularidad.

"Buscábamos mantener la competitividad y el nivel en la portería. Queríamos un portero que estuviera jugando en estos momentos y que, además, fuese un portero de futuro. Y esas cualidades nos las daba Eric", comentó.