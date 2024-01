Luis Quintero ya se encuentra en Abegondo y ya hay acuerdo para que llegue cedido hasta final de temporada con opción de compra. El anuncio oficial acaba de llegar y ya ha podido saltar al terreno de juego con sus nuevos compañeros.

Con este movimiento y las llegadas de Eric Puerto y Raúl Alcaina y el despido de Mackay, el Dépor última pero no acaba con su mercado de fichajes. Busca un sustituto de José Ángel para el centro del campo en el mercado sub 23, con la ficha que dejará libre Alberto Retuerta. El madrileño, con alta médica, puede acabar en el Hércules. Si el Dépor no encuentra nada que le colme en el mercado, David Mella será el destinatario de esa ficha sub 23 que liberará el lateral ex del Madrid.