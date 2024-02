Lucas: "Soy el mismo que no metía un gol en septiembre, octubre y noviembre"

El Deportivo ha protagonizado una importante escalada en la clasificación en las últimas jornadas que ha coincidido con la recuperación goleadora de Lucas Pérez, inédito en la primera vuelta del campeonato. El delantero se ha convertido en el pichichi del equipo con siete goles y con el que anotó el domingo al Tarazona alcanzó el medio centenar con la camiseta blanquiazul. "Muy orgulloso. Es una celebración que me salió espontáneamente. La foto que me hicieron me la quedaré para el recuerdo y para mi casa. Cuando un día se acaben los focos estos, yo la vea y diga 'en algún tiempo atrás hice algunas cosas buenas", afirmó esta mañana. Entre todos esos tantos, el jugador de Monelos se queda con el que marcó en el Camp Nou en 2015 que contribuyó a una salvación agónica en Primera División. "El más importante de mi carrera es el del Camp Nou, el día que nos salvamos", aseguró.

Convertido en el máximo goleador del equipo, Lucas subrayó que sigue haciendo el mismo trabajo que en la primera vuelta a pesar de que entonces no tenía el acierto de ahora. "No ha cambiado nada. Sigo siendo el mismo que en septiembre, octubre, noviembre y diciembre no metía. Me preparo igual que siempre he hecho, con las mismas ganas e ilusión. Ahora da en el palo y entra y en la primera vuelta daba en el palo y salía fuera. He hecho lo que he hecho durante toda mi carrera", reflexionó.

Sus goles han contribuido a que el equipo recorte puntos en la clasificación y se sitúe a dos de distancia del liderato del Nàstic de Tarragona cuando hace poco más de un mes estaba a diez. "En la primera vuelta nos afectó que las cosas no nos salían y ahora están saliendo. Tenemos que aprovecharlo y seguir todos en la misma línea. Ojalá podamos traer la sexta victoria y cuanto antes me quiero ver en el primer puesto, pero no va a depender solo de nosotros. Hay rivales que están haciendo una gran temporada", apuntó el delantero coruñés.