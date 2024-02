Intercambio de zurdos en defensa

Imanol Idiakez se quedará el domingo sin poder repetir la alineación que puso en escena las dos últimas jornadas. Un inoportuno esguince de rodilla de Pablo Martínez dejará al defensa francés al margen durante algunas semanas y abre la puerta a que Dani Barcia o Jaime Sánchez tengan una oportunidad.

El entrenador deportivista deberá escoger el acompañante de Pablo Vázquez entre dos jugadores en los que ha mostrado confianza, pero con características diferentes. El canterano es zurdo, como Pablo Martínez, lo que le hace ganar opciones frente a su compañero si se atiende a las decisiones previas de Idiakez.

Pablo Vázquez se perdió el compromiso contra el Fuenlabrada en Riazor por acumulación de tarjetas y en su lugar entró Jaime Sánchez. Idiakez prefirió no jugar con dos centrales zurdos. Si mantiene su criterio, el domingo en la ciudad deportiva de Tajonar contra el filial de Osasuna el elegido podría ser Dani Barcia.

El canterano fue titular en el compromiso contra la Ponferradina, precisamente en ausencia de Pablo Martínez, convaleciente por entonces debido a un traumatismo craneoencefálico que sufrió ante la Cultural. Barcia formó en una defensa en la que también estuvo Jaime, aunque como lateral por la derecha.

Balenziaga, al margen

La plantilla deportivista retomó los entrenamientos con la ausencia de Balenziaga, que como viene siendo costumbre en las últimas semanas alterna el trabajo individualizado con las sesiones junto al resto de la plantilla para no correr riesgos. El lateral izquierdo no se ejercitó con el resto del equipo en el regreso a los entrenamientos después de la jornada de descanso concedida el martes a los jugadores por el entrenador blanquiazul. Imanol Idiakez. Tampoco estuvo el canterano David Mella, convocado por la selección española sub 19 para unos amistosos. Está previsto que Balenziaga se pueda ejercitar con normalidad en la sesión prevista esta mañana a partir de las 11.00 horas.