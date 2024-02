Lucas acelera y amenaza a los pichichis

“Sigo siendo el mismo”, aseguró Lucas sobre la metamorfosis que ha experimentado desde comienzos de año para convertirse en el pichichi del equipo y acechar a los máximos goleadores del grupo en el que compite el Deportivo. Inédito durante la primera mitad del campeonato, el delantero coruñés ha recuperado el acierto que le faltó, aunque su participación seguía siendo determinante por influencia en el juego y asistencias a sus compañeros.

Lucas abrió la lata en el primer partido de 2024 con un doblete contra el filial de la Real Sociedad B y desde entonces ya no ha parado. Lleva siete goles en los últimos siete partidos disputados y se ha colado entre los máximos anotadores del grupo en un abrir y cerrar de ojos. “Fue el turrón de Navidad”, bromeó sobre el origen del cambio que ha experimentando. “No ha cambiado nada. Sigo siendo el mismo que en septiembre, octubre, noviembre y diciembre no metía. Me preparo igual que siempre he hecho, con las mismas ganas e ilusión. Ahora da en el palo y entra y en la primera vuelta daba en el palo y salía fuera. He hecho lo que he hecho durante toda mi carrera”, añadió el futbolista de Monelos.

La sequía se ha convertido en una racha que lo ha situado entre los pichichis de la categoría, unos números que nadie ha conseguido replicar en el grupo del Deportivo en este tramo reciente de la temporada.

En estas siete últimas jornadas, las cifras del resto de goleadores palidecen ante las del coruñés. El barcelonista Pau Víctor, pichichi del grupo, ha marcado tan solo un tanto en los mismos partidos para sumar actualmente 12. Es el mismo caso que el de Solís, que en las filas del Real Unión ha anotado uno en siete encuentros y lleva 10.

El tercer máximo goleador del grupo, el osasunista Yoldi, lleva estancado esas siete jornadas. Lleva ocho y Lucas ya lo tiene al alcance de la mano. Ambos se encontrarán el domingo en la ciudad deportiva de Tajonar.

El delantero deportivista ya ha empatado con Jordi Escobar, referencia de la SD Logroñés y que durante un tramo de la competición se destacó como uno de los atacantes con más puntería del grupo. En las últimas siete jornadas, el futbolista del conjunto riojano ha materializado dos dianas.

La experiencia y la veteranía le permitieron a Lucas mantener la calma a pesar de que los goles no llegaban y siendo la principal referencia ofensiva del equipo. “Igual si tengo 20 año puede ser que me pudiera pasar. Ahora con 35 es más difícil porque esto me ha pasado durante toda la carrera, el tener rachas buenas y malas”, reflexionó sobre los nervios por no marcar. “Son gajes del oficio, siempre he estado tranquilo. En la primera vuelta me tocaba más aprovechar el balón parado o de jugadas donde podía dar el último pase y ahora están entrando tanto los pases como los goles. Lo que quiero es que siga así la cosa y que en junio podamos celebrarlo”, añadió el jugador coruñés.

50 goles como blanquiazul

El jugador de Monelos alcanzó el domingo en la visita del Tarazona el medio centenar de goles con la camiseta blanquiazul. El delantero reconoció que el más importante para él fue el del Camp Nou en 2015 para sellar una salvación agónica en Primera División. “Estoy muy orgulloso. Es una celebración que me salió espontáneamente. La foto que me hicieron me la quedaré para el recuerdo y para mi casa. Cuando un día se acaben los focos estos, yo la vea y diga ‘en algún tiempo atrás hice algunas cosas buenas”, manifestó sobre la cifra a la que ha llegado como goleador en el club.

“Me quiero ver cuanto antes en el primer puesto”

La mejoría de Lucas ha venido acompañada de la escalada protagonizada por el equipo desde comienzos de 2024. El capitán deportivista se mostró confiado de poder mantener la dinámica positiva para alcanzar lo antes posible la primera posición de la tabla. “En la primera vuelta nos afectó que las cosas no nos salían y ahora están saliendo. Tenemos que aprovecharlo y seguir todos en la misma línea. Ojalá podamos traer la sexta victoria y cuanto antes me quiero ver en el primer puesto Pero no va a depender solo de nosotros. Hay rivales que están haciendo una gran temporada”, manifestó el delantero coruñés. Lucas atribuyó a las lesiones que sufrió el equipo en la primera vuelta como causa del mal arranque y la crisis de resultados hasta comienzos de año. “Pienso que el haber recuperado a todos es lo más importante. Volver a tener Yeremay, Barbero, Mella... Esas bajas afectan porque son jugadores importantes. Esas bajas te merman y más cuando hay 13 o 14 nuevos y la pretemporada la hicimos los mismos y muchos llegaron al final. Tuvimos que ir recomponiéndonos. Al principio de temporada no teníamos ese potencial que creemos que tenemos”, argumentó. El delantero reconoció que el ambiente alrededor del equipo ha cambiado por completo después de cinco victorias consecutivas. “Lo que pasó en la primera vuelta es que sabíamos el potencial que teníamos, pero la racha mala nos ha pesado. Lo que tenemos que hacer ahora es seguir en la misma línea y conseguir las mayores victorias para poder pelear por el primer puesto. Hemos recortado camino. Estamos todos muy pegados y hay que seguir con esta mentalidad ganadora. Vamos a Pamplona con esta misma idea, que siempre la hemos tenido, pero en el fútbol a veces, por mucho que intentas, no te salen las cosas. Ahora estamos teniendo ese viento a favor”, manifestó Lucas.