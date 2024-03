El Fabril, ante una ruta obligada para un objetivo que vale oro

El proyecto de cantera que se imaginan en el seno del Deportivo no se puede entender sin un Fabril que compita lo más arriba posible, cerca del primer equipo. Después del ascenso a Segunda RFEF, una competición con cinco descensos directos y uno de promoción repartido para 18 equipos, todos sabían en Abegondo que sería una temporada difícil. De adaptación. De crecimiento. Una situación acrecentada por el buen hacer de piezas como David Mella o Rubén López, en dinámica de primer equipo, además del caso de Martín Ochoa, casi siempre con los mayores hasta su lesión. Por el camino, Óscar Gilsanz perdió a Diego Gómez e Iano Simao en un curso de esfuerzo titánico por sobreponerse a las dificultades. A falta de diez jornadas para el final, los blanquiazules están metidos de lleno en la lucha por la salvación. Un objetivo que vale su peso en oro y que pasa, tras dos derrotas ante Compostela y Ourense CF, por visitar el Ruta de la Plata, uno de los rincones prohibidos de la categoría.

El Fabril apura sus opciones en una carrera a la que cada vez se suman más equipos. Entre el Real Avilés, con 31 puntos, y el Racing Villalbés, con 27, los mismos que Fabril y Gimnástica, se encuentran Marino (29), Coruxo (29), Valladolid Promesas (28) y Oviedo Vetusta (28). Una lucha encarnizada en la que se reparten dos puestos de descenso directo y uno de promoción que, precisamente, ocupa el filial coruñés en estos momentos. Los pupilos de Gilsanz vienen de dos derrotas que podían entrar en la previsión, pero ahora deberán saltarse el guion en el Ruta de la Plata.

Kevin Sánchez es baja por sanción y Ochoa tras no recuperarse de sus molestias. Mati y Jorge, posibles sustitutos

Será un partido muy complicado para un Fabril al que las áreas le siguen penalizando. Aunque suma 31 goles, más que 14 equipos de su misma competición, incluido el propio Zamora, es en el aspecto defensivo donde los deportivistas hincan la rodilla. Son ya 32 tantos en contra en una temporada en la que solo han logrado dejar seis veces la portería a cero. Una de esas, precisamente, fue ante su rival de este fin de semana.

En frente tendrá a uno de los equipos más sólidos de la categoría. Tercero en liga con 49 puntos, a cuatro del Ourense CF, que ganó al Villalbés, viene de vencer en Pontevedra y solo ha encajado 12 goles, siendo el conjunto del Grupo I que menos ha recibido. David Movilla, su técnico, es uno de los grandes estrategas de la categoría por su capacidad para amoldar a su equipo, que cuenta en sus filas con Alejandro Canizo, uno de los máximos goleadores con nueve tantos.

El Fabril, por su parte, no contará con su máximo goleador. Kevin Sánchez suma siete goles, pero fue expulsado el pasado domingo tras una acción con el veterano zaguero Portela. Gilsanz tampoco podrá contar con Martín Ochoa, cuya recuperación va paso a paso, pero sin prisa. El punta riojano fue baja por unas molestias ante el Ourense CF y se vuelve a quedar fuera en la vista al Zamora. En punta Gilsanz tendrá que apostar o bien por Mati Castillo, que lleva cinco goles aunque no fue titular en los últimos seis encuentros, o por Jorge Martínez-Losa, fichaje invernal que todavía no ha sido alineado ni ha anotado tras cinco apariciones. Tampoco viaja en una convocatoria de 18 futbolistas el lateral Manu Berrocal.