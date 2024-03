“La afición es una pasada, es lo mejor que tiene este club”

David Mella fue uno de los protagonistas del partido tras reeditar el gol anotado frente al propio Lugo en la segunda jornada de liga. Aquella vez había sido su estreno y, meses después, este significa su consagración como figura desde la banda derecha: “Me recuerda al de la ida. Pasó Lucas y fue un poco parecido. Tenía pase, pero me lo taparon y tuve que acabar yo”, comentó. Además, explicó cómo fue una acción en la que el último control fue un pelín largo: “Se me va un poquito el último toque, quería ver si el central me saltaba o podía acabar. Como vi que no salió pude tirar a puerta”.

El canterano deportivista se fue ovacionado por una grada que vibró durante los 90 minutos. Más de 28.000 espectadores que son, para Mella, el mejor activo del club: “Es una pasada lo de esta afición. En Primera, en Segunda y ahora en Primera RFEF superamos el récord e asistencia. Yo lo vivo con ilusión. Ver que se sacan los carteles blancos, el himno gallego que es una pasada... La afición es lo mejor que tiene este club”.

Pese a su juventud, pidió mantener los pies en el suelo cuando asaltó por primera vez esta temporada el liderato: “Nos ponemos después de tanto tiempo líderes, la primera vez esta temporada, pero hay que tener calma. Queda mucho”.

Preguntado por su estado tras ser duda durante la semana, halagó el trabajo de los fisioterapeutas para llegar al encuentro “bastante bien”.