4-1 | El Dépor pone la séptima hacia el liderato

Al Deportivo le costó más de lo que sugiere el marcador (4-1), pero ya está al frente de la clasificación. Parecía imposible hace apenas mes y medio, cuando los blanquiazules veían el liderato a diez puntos de distancia. Siete victorias consecutivas después se han colocado en cabeza en vísperas de visitar al Nàstic de Tarragona en lo que se presenta como uno de esos duelos que marcan tendencia en los campeonatos. Antes sin embargo debía recibir al Lugo en Riazor. Lo despachó con suficiencia, aunque después de esforzarse frente a un rival digno que le puso en aprietos en su casa durante varios tramos del partido de una manera que no se ha visto demasiado en esta racha victoriosa de los de Idiakez. Emergió Lucas para guiar al equipo y mantener el ritmo en la carrera hacia el ascenso.

Era un compromiso que se presentaba con muchos alicientes para el Deportivo. Estaba en juego mantener su inmaculada racha de victorias, prolongar su dinámica de buen juego y sobre todo asaltar un liderato que hace no mucho parecía muy lejano. En ese contexto Idiakez mantuvo la apuesta por el bloque sobre el que ha construido la remontada. No era poco premio para un equipo cuya meta ha estado siempre en la cabeza de la clasificación y que sin embargo ha tenido que convencerse a sí mismo de que era posible a pesar de los números, pero desde el primer minuto quedó claro que no iba a ser un partido cómodo para los blanquiazules.

El Lugo se parece poco a aquel de la primera vuelta al que zarandeó el Dépor antes de que los imprevistos, especialmente las lesiones, desdibujasen la propuesta que pretendía implantar Idiakez. Desde la llegada de Roberto Trashorras al banquillo especulan menos, y si lo hacen es a través de la pelota. Salieron a buscar al Deportivo, que sí es un conjunto que ha recuperado aquella versión del Anxo Carro tras los regresos de Barbero y Yeremay y la consolidación de Mella. Presionaron y sobre todo descolocaron a los blanquiazules, que es lo que realmente prueba si una presión como la que planteó Trashorras es efectiva.

Sufrió el Deportivo, sobre todo porque las alturas de sus jugadores les facilitaban a los visitantes recuperar siempre muy cerca de la segunda línea. El Lugo fue el primero en amenazar con una ocasión de Antoñín que confirmó el arranque incómodo de partido que le plantearon los de Trashorras a los blanquiazules. Nunca le había pasado en el resurgir reciente deportivista, que había salido airoso de casi todos los escenarios que le habían planteado los rivales. Esta tarde le costó mucho más. Nunca encontró la movilidad que ha distinguido a su juego reciente, basado en las combinaciones sobre todo en el último tercio del campo.

Xane Silveira

Les costó entrar en juego a Yeremay y sobre todo a Mella, sujetado casi siempre por dos rivales para que tuviera que trabajar en espacios cortos. Ahí el canterano se desenvuelve peor, sobre todo si no encuentra alternativas por parte del lateral. A Ximo le costó dárselas porque Da Costa le exigió lo suyo en el primer tramo del partido.

El dominio estaba repartido, pero las ocasiones cayeron todas del lado visitante en ese arranque exigente para los deportivistas. José Ángel tuvo que corregir un error de Dani Barcia, blando en un control que dejó a Da Costa con todo a favor frente a Germán. Llegó el centrocampista andaluz para evitar el remate y mantener el resultado equilibrado en un partido igualado. Todo, sin embargo, se descontroló a partir de entonces.

El árbitro, Román Román, ya había desesperado a Lucas unos minutos antes. Errático con las tarjetas, terminó expulsando a Idiakez y estuvo a punto de provocar que el encuentro se le fuera de las manos entre interrupciones y parones.

En ese contexto el Deportivo fue capaz de serenarse y empezar a encontrar a sus jugadores más determinantes para ganar fluidez. Hasta entonces le había costado estirarse al equipo de Idiakez, que encontraría el gol en una de esas acciones que ha convertido en su seña de identidad reciente. Lucas lanzó la jugada con un pase para la llegada al área de Yeremay. Al canario le acompañó Villares, que sería el que terminó derribado en el área después de una maniobra del canterano.

Xane Silveira

Lucas marcaría desde el punto de penalti y desatascaría un compromiso muy incómodo para los blanquiazules. No se desanimó el Lugo, que un puñado de minutos después rozaría el empate con un disparo de Ojeda que rechazó Germán. Le faltó contundencia a la defensa deportivista en una jugada poco antes del descanso que pudo ser decisiva.

Mantendrían el tono los visitantes tras el regreso de los vestuarios, pero volvería a ser el Deportivo el que golpearía poco después de la reanudación. Exhibió recursos el conjunto de Idiakez, sobrado en determinados contextos por el momento que atraviesan sus jugadores. Lucas ganó un despeje luego de un saque de esquina a favor del Lugo. Montó el contragolpe y lo intentaron derribar a la altura del centro del campo, pero adivinó la carrera de Mella por la banda izquierda. En ese escenario, con metros para recorrer, el canterano es demoledor. Condujo con precisión y definió con acierto frente a Lucas Díaz para poner el segundo y encarrilar el partido.

Xane Silveira

Sucede que este Dépor tiene también una cara B. En ocasiones desconecta, como diez minutos después de ese tanto. Lucas estrelló un balón en el larguero y en la jugada siguiente el Lugo recortaría distancias a través de Ledesma, inesperado suplente en las filas rojiblancas. Estuvo de nuevo blanda la defensa blanquiazul y lo pudo pagar incluso peor porque el equipo después tuvo un tramo de zozobra. Le sonrió la expulsión por doble amarilla de Alberto López, pero aún así tendría que esforzarse ante un rival que no le perdió la cara al encuentro incluso con diez.

Lucas insistiría para que el partido no se le complicase más a los suyos, pero se encontró de nuevo con el palo. Sería Davo, sin lugar en el once desde su expulsión contra el Fuenlabrada y el regreso de Barbero, el que cerraría el partido. Se lo regalaría el delantero de Monelos con un centro de lujo, igual que haría en el cuarto con Hugo Rama para cerrar la goleada y un encuentro que vale un liderato y mantiene el idilio del Deportivo con su racha victoriosa.