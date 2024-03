Ximo Navarro: “Lucas me metía caña, me decía: ‘O vienes ya o no vas a tener opción”

Ximo Navarro, (Guadahortuna, Granada, 1990) dejó atrás a comienzos de año las lesiones musculares que marcaron sus primeros meses en el Dépor. Afianzado como titular indiscutible para Imanol Idiakez, el lateral derecho repasa el crecimiento del equipo en la segunda vuelta, su carrera, su relación con Lucas Pérez y su etapa en el Deportivo con el ascenso como meta.

Nació en Granada, pero toda su formación futbolística fue en Palma de Mallorca...

Sí. Mis padres se fueron a trabajar a Palma poco después de nacer yo. Todavía viven allí. Jugué en varios equipos de barrio hasta el último año de juvenil, que me voy al Mallorca. Luego estuve dos años en filial.

¿Coincidió con Pablo Martínez?

Sí, estaba Pablo Martínez y coincidí allí con él también. El primer año empezamos muy bien, sobre todo la primera vuelta, y luego sí que bajamos un poco, pero hicimos una buena temporada. Había muchos jugadores que han llegado a jugar en Primera y Segunda División.

Allí dio el salto al profesionalismo e inició una carrera larga en España, ¿satisfecho?

Hice la pretemporada con el primer equipo, me fui a Segunda División [al Recreativo] por primera vez y luego ya vuelvo y estoy en el Mallorca dos años. No me puedo quejar de mi carrera. La verdad es que han sido ocho años en Primera y cuatro en Segunda. Cuando eres un chaval sueñas con llegar a Primera, pero jugar tantos años a ese nivel pues la verdad que no puedo decir que me haya ido mal.

¿Y este paso de llegar al Deportivo qué supuso?

Ya antes había hablado algunas veces con Lucas de firmar aquí algún año y tal. Recuerdo que habíamos hablado mucho el verano que yo había terminado contrato en Primera con el Alavés. Ese es el verano que el Dépor puede ascender en aquella eliminatoria contra el Albacete. A veces le decía: ‘Si subís, me voy para allí’. No se dio y acabé marchándome a Holanda. Esta temporada volvimos a hablar y también me llamó Soriano. Muy contento de haber venido.

Lucas hubiera venido aquel año si se hubiera ascendido contra el Albacete, pero tuvo que esperar. ¿Qué le pareció que renunciara a un contrato en Primera División para volver?

A todo el mundo le puede sorprender, pero es su casa, ha jugado aquí, la gente le tiene mucho cariño, él quiere mucho al club... Entiendo que siempre ha querido volver, porque al final vamos cumpliendo años, no tenemos 25, y siempre te queda esa cosa de volver a casa. Ver también que el club está donde está, ayudar a llevarlo en este momento a Segunda División... Pero claro, un delantero de su nivel, jugando en Primera División, haciendo goles, al final también ganas mucho dinero... y dices: ‘Está loco’. Ha tenido una carrera muy buena, ha jugado en equipos buenísimos, en la Premier League..., pero entiendo sus ganas de venir aquí. Lo hizo realidad y el año pasado no se pudo dar con lo de Castellón, pero esta temporada estamos muy bien y todos soñamos con que este sea el año.

¿Le insistió mucho este verano para que viniera?

Hablábamos por teléfono, siempre me metía un poquillo de caña. Me decía: ‘O vienes ya o no vas a tener opción’. Siempre con la broma, porque hablábamos mucho. Al final se aceleró todo, hablé también con [Fernando] Soriano y me gustó el interés. Todo el mundo sabe lo que es el Dépor y también está esa motivación por ascender en un club como este, por toda la masa social que hay y lo bonito que sería vivir un ascenso en la ciudad. Poder vivir eso me motivaba mucho y era una de las razones por la que quise venir.

¿Le sorprendió todo lo que rodea al club a pesar del momento que atraviesa?

Sorprende sobre todo cuando llevas varias temporadas en las que has tropezado, porque para la afición es muy complicado. Yo sabía que iba a haber mucha gente en los partidos, por eso también vienes a Primera RFEF, ¿no? Porque vienes al Deportivo. Con todo respeto del mundo, no vas a otro club. Es una maravilla, por ejemplo, volver otra vez el sábado a Riazor y saber que va a haber veintipico mil personas. No sabemos lo que va a pasar, de aquí a mayo, pero estamos en un buen momento de la temporada.

El arranque fue muy complicado, ¿se llegó a arrepentir de dónde se había metido?

No, no. Yo he jugado en Primera División y siempre he sufrido para no descender, quitando alguna temporada que he tenido más tranquila. En Segunda he jugado en equipos buenos y tampoco he tenido la oportunidad de ascender... Siempre he sufrido. Aquí sabía que en cualquier momento íbamos a despegar, pero cuando empiezas así dices: ‘Joder, ni en Primera RFEF ni en el Dépor voy a tener una temporada en la que estar primero o segundo y disfrutando’. Sabía el equipo que se había formado, toda la gente que hay detrás, lo que es jugar en Riazor para el resto de equipos... En ningún momento me llegué a arrepentir porque sabía que en cuanto cambiáramos el chip, con unas victorias, íbamos a ser un equipo muy complicado, que para mí es el mejor del grupo. Hay que demostrarlo y en 2024 lo hemos demostrado.

Ha dejado atrás un arranque con muchas lesiones. También las padecieron Barbero, Mella y Yeremay. ¿Tanto afectaron al principio?

Está claro. En Lugo hicimos un gran partido contra un equipo recién descendido de Segunda y no es lo mismo que se caiga un jugador a que se caigan tres o cuatro de repente. Jugadores, además, que se está viendo que son importantes como Yeremay, Mella, Barbero... No lo digo por mí, porque han jugado compañeros que han demostrado que pueden jugar, pero entre unas y otras me he perdido muchos partidos.

La afición está enamorada de Mella y Yeremay...

Son chavales muy jóvenes, de aquí de la cantera y que son diamantes para el Deportivo. Hay que cuidarlos y llevarlos por el buen camino porque la verdad es que lo están haciendo de maravilla. Ojalá nos ayuden de aquí a final de temporada porque van a ser muy importantes para nosotros si siguen a este nivel y poder disfrutarlos el máximo de tiempo posible.

¿Se ve en A Coruña alguna temporada más?

Ojalá que sí, porque eso quiere decir que ascendemos. Ya sea por eso o por jugar partidos seguiría. Igualmente, aunque no tuviera eso, querría ascender porque es para lo que vine, para conseguir un ascenso, para que este club esté la temporada que viene en Segunda División y, a partir de ahí, poco a poco seguir subiendo. Como digo, si ascendemos seguiré y me gustaría mucho porque el club me encanta.