Rosende: "Óscar Cano no está pendiente de si recibimiento sí o si recibimiento no"

"No espero un ambiente muy hostil". La visita del Sabadell el sábado a Riazor traerá consigo la vuelta del último secretario técnico y del penúltimo entrenador del Dépor. Carlos Rosende y Óscar Cano están de vuelta en Riazor después de una temporada pasada que acabó con la salida del primero y la destitución del segundo. El coruñés, ahora director deportivo del conjunto catalán, cree que no habrá ningún tipo recibimiento especial al entrenador nazarí, quien no conectó del mejor modo con la afición blanquiazul, más allá de los resultados deportivos. "Espero que la afición de Riazor esté con su equipo, que es lo que siempre hace. Ahora, además, está disfrutando de un muy buen ambiente deportivo. Es el mejor equipo del grupo, el que tiene más recursos, el que está en mejor momento y el candidato número uno para subir", razona, mientras elogia poderío del proyecto blanquiazul.

Han sido unos días previos con leves referencias desde A Coruña a Óscar Cano, alguna de jugadores que con él no tenían protagonista en el Deportivo hace meses. Rosende considera que el trabajo de su entrenador fue honesto en A Coruña y que es el poso que le debe quedar. "Me resulta muy ajeno. Cada uno tiene puesta la cabeza donde considera. Nosotros somos profesionales. Óscar tiene el foco bien puesto, sabe cuál era la prioridad, no está pendiente de si recibimiento sí o recibimiento no. Somos profesionales del fútbol y en un sitio te querrán unos mucho y otros menos. Tú haces tu trabajo lo mejor sabes y Óscar es una persona extraordinariamente honesta en su trabajo, con lo cual dio todo con el Dépor para que el resultado fuese el mejor posible y ahora está volcado en que el resultado del Sabadell sea el mejor posible", defiende en la presentación de una renovación del conjunto arlequinado.

Para el propio Rosende no será un partido más. El Deportivo es el club de su ciudad y es el que le dio la oportunidad de hacer carrera en la dirección deportiva. Se junta lo personal y lo profesional y, más allá del partido del sábado, él tiene un deseo a final de temporada: "En lo personal, será un día especial. Fueron muchos años muy buenos, tengo grandes amigos trabajando en el club. Soy el primero que espera que el Deportivo ascienda para celebrar. Soy el primero que quiere que esté en Segunda y que cuando llegue a Segunda, que suba. Es mi casa, es mi club. Será un día distinto, más emocionante, pero con las ideas claras, con el compromiso de que podemos hacerle daño a cualquiera", reafirma.

El Dépor es líder y el Sabadell lucha por salvarse, pero desde la humildad no renuncia a nada en el que hace unos meses era su estadio. "Nosotros iremos allí (a Riazor) a intentar aprovechar todas nuestras opciones. Estamos haciendo bien las cosas y podemos plantarle cara a cualquiera. Lo demostramos desde hace meses. Podemos tener lunares por el camino como todos los equipos, pero somos un equipo reconocible y vamos con toda la ambición posible", asegura el responsable de la planificación deportiva en el Sabadell, próximo rival del Dépor.