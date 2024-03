Idiakez: “Cogimos la racha de ganar de cuatro goles y esa no es la realidad”

Se sentó Imanol Idiakez en la sala de prensa de Riazor apelando continuamente a la realidad. Más que tocado por no ganar o contento por rescatar un punto, se afanaba en asumir el empate, en hacerse a la idea de que aquí en adelante todo va a ser mucho más complicado. El técnico vasco considera que lo habitual, el día a día del Dépor debería ser el sufrimiento ante el Sabadell más que transitar de goleada en goleada como hizo en los meses de enero y febrero. “Es normal (lo que pasó). Cogimos esa racha de ganar partidos por cuatro goles y no es la realidad del fútbol y más a este nivel. Los rivales se preparan y eso lo juntas a que no tuvimos un día no inspirado... No defendimos bien el balón parado en la jugada de su gol. Es que esa primera parte era de 0-0. Y si hubiera entrado el penalti, con todo el tiempo lo que quedaba... El gol que logramos es de pelear hasta el final. Luego no pudimos encontrar otra ocasión para ganar en el descuento con esa inercia”, lamenta en los vaivenes de su razonamiento: “Queda mucho, será largo. Las últimas jornadas cada victoria vale doble. Tenemos que ser conscientes y disfrutar del camino”.

Más allá de adaptarse a la exigencia de la Primera RFEF, Idiakez cree que hay que valorar la reacción del equipo, lo que peleó hasta el final y que rescatase un punto. “Siendo nuestro gol en el momento que fue, seguro que ganamos uno. Pero yo creo que el partido lo podíamos haber sacado. En la segunda parte lo arreglamos y casi lo conseguimos. Es un punto más y ahora toca seguir en el camino. A todo el mundo le cuesta ganar en la categoría”, repitió.

El Deportivo empujó y empujó en la segunda parte con la idea de hacer tambalear el muro del Sabadell, pero finalmente solo pudo sacar un empate. Al grupo, en el medio de múltiples cambios tácticos, se le vio por momentos desorganizado. El técnico vasco explicó qué buscaba con todas esas apuestas. “Fijamos la salida de tres con dos puntas. En la segunda parte ellos estaban con 4-4-2. Mella no estaba cómodo en la derecha y lo quise cambiar de banda. Iba avanzando el partido y busqué meter más gente arriba. Davo es más extremo que lateral, pero lo puse ahí. Intenté buscar soluciones. En la segunda parte merecimos más y estuvimos mejor que el Sabadell”, apuntó.

Al propio Mella se le vio tirante en el campo y por debajo de su nivel después de una semana en la que había arrastrado problemas físicos hasta última hora. “David no estuvo cómodo, no estaba al 100%. Son cosas que pasan. Los rendimientos tienen que ver muchas veces con el colectivo. El equipo no estaba cómodo, él tampoco. No hicimos un partido brillante, no encontramos nuestro juego. Hay que aceptarlo. Resalto la reacción y me quedo con la pena de no culminar la remontada”, dijo el máximo responsable técnico.

Los contrincantes parecen haberle pillado la medida táctica en los dos últimos partidos, él busca soluciones. “Le doy vueltas todos los días, incluso me anticipo a veces. Seré muy malo, pero vueltas le doy. Tengo muchos papeles en casa con dibujos (tácticos). Los rivales se preparan para cerrarnos vías. En Tarragona no estuvimos brillantes y en la primeta parte de hoy (por ayer) nos taparon bien”, concedió.