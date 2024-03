Kevin Sánchez: el pichichi juvenil del fútbol español juega en Abegondo

Hace poco que es mayor de edad y aún podría estar jugando con juveniles, pero cada día se mueve mejor en el fútbol sénior, sobre todo, cuando se acerca a las porterías rivales. El tanto de Kevin Sánchez que supuso el triunfo del Fabril ante la Gimnástica de Torrelavega es el octavo de la temporada en Segunda RFEF para el burgalés. Nadie a su edad (nació en 2005) en las cuatro principales categorías del fútbol español (Primera, Segunda, Primera RFEF y Segunda RFEF) iguala o supera sus números goleadores esta temporada. Solo se le acerca Mariezkurrena, ariete a caballo entre la Real Sociedad C y B con siete tantos, pero que se queda un peldaño por debajo. Hay irrupciones sonadas, como las de Savinho (Girona, 8 goles) o Samu Omorodion (Alavés, 8), o meritorios en los filiales, como Francisco Javier (Espanyol B, 9), Sorroche (Betis B, 6), Nico Paz (Castilla, 9), Álvaro Rodríguez (Castilla, 7), Niño (Atlético B, 7) que podrían hacerle sombra. Todos nacieron en 2004 y dejaron atrás la edad juvenil, algo que no ocurre con el ariete blanquiazul, incorporado a la selección española sub 19.

Kevin Sánchez es desde el principio de esta temporada el ariete titular del Fabril. Le ayudó, sin duda, el hecho de que Martín Ochoa, de 2004, fuese reclamado desde el verano por el primer equipo y que se le dejase un hueco en la planificación, posteriormente agrandado por la lesión de Iván Barbero. El burgalés era una apuesta más en esa política de las diferentes direcciones deportivas del Dépor por adelantar procesos entre los futbolistas más prometedores de Abegondo. Un juvenil que compite y se exige entre profesionales y en Segunda RFEF.

A Kevin le costó al principio de esta temporada. Con el inicio de 2024 le pilló el pulso a la categoría. De sus ocho goles, dos fueron en los últimos meses de 2023 y seis han sido desde enero en las últimas ocho jornadas con un doblete incluido ante el Covadonga. Ni la competencia de Mati Castillo ni el fichaje de Jorge Martínez-Losa ni el efímero regreso de Martín Ochoa al filial han sido rival para un jugador asentado en el puesto. Esta semana, eso sí, no jugará con el Fabril porque está citado, junto a David Mella, para la sub 19. El Deportivo tiene a un goleador en la recámara, renovado hasta 2028. Es el juvenil entre mayores que más marca en todo el fútbol español.

